Alena Trnková je se svou prací spokojená

Beroun – Každý nemůže být inženýrem či manekýnkou. Na některé lidi tak prostě zbyde práce, kterou by jiní nikdy nedělali. Budete se divit, ale mnozí z nich ta opovrhovaná povolání vykonávají s láskou a pečlivostí. Jednou z nich je i Alena Trnková, která se stará o čistotu a bezproblémový chod veřejných toalet v Berouně.

Chodí k vám spousta lidí, už se vám stalo, že vám někdo utekl bez placení?

Musím říci, že ještě ne. Všichni, kdo naše toalety použije zaplatí pět korun bez řečí. To samé při využití sprch. Bez říkání zaplatí celou částku a někteří si zaplatí i za půjčení ručníku.

Kolik stojí půjčení ručníku a osprchování?

Půjčení ručníku pětatřicet korun. Lidé si ale nosí své. Za desetiminutové sprchování lidé zaplatí pětapadesát korun.



Máte nějaké pravidelné klienty?

Ano, máme. Pravidelně sem chodí tři muži. Podle mne bydlí v bytě, ve kterém nemají koupelnu. A také jedna paní sem chodí dost pravidelně.

"Je to tady klidná práce. Jsem za to ráda."



A máte tu často plno? Využívá místní veřejné toalety hodně lidí?

Jak kdy. Někdy to jde a někdy tu je celkem nával. Zejména při hrnčířských trzích je tady velmi rušno.

A co bezdomovci? Ti k vám také chodí, Sprchují se zde?

Kdepak. Ty se tady neobjeví. V žádném případě. Ti si raději koupí krabici vína, než by se šli vysprchovat. Přiznám se, že když jsem sem nastupovala do práce, z tohohle jsem měla velké obavy. Ale byly zbytečné.



Jak dlouho už tady pracujete?

Já teprve tři roky, ale kolegyně už celých šest let.

Už se vám za tu dobu někdy stalo, že vás někdo napadl a nebo na vás byl hrubý?

Ne, to se mi ještě nikdy nestalo. Lidé sem přijdou, vykonají to své, zaplatí a zase rychle odejdou.

A co výtržnosti. Veřejné toalety jsou trochu stranou od centra města?

Ani s těmi nemám zkušenosti. Je to tady klidná práce. Jsem za to ráda.