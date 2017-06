Beroun čeká masivní bytová výstavba

Střední Čechy - Při pohledu do sboroven českých škol je zřejmé, že učitelé stárnou. Mladí se do nich nehrnou, a pokud pár let před tabulí zůstanou, po čase odcházejí. Situaci minulý týden vystihl místopředseda Senátu Jiří Šesták (TOP 09/STAN) pomocí příběhu učitele dějepisu a společenských věd z Gymnázia v Třeboni. „Je to jeden z nejlepších pedagogů v regionu, ale po 15 letech praxe a 22 tisících čistého už dál nemůže a po prázdninách začíná učit ve Stuttgartu. České lékaře mohou částečně nahradit doktoři z Ukrajiny, Moldávie nebo Rumunska, ale dějepisáře nenahradí nikdo."