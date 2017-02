Beroun chce zabránit kolapsu v dopravě

Beroun – Dlouhé kolony, ucpané město Beroun a naštvaní řidiči. Za loňskými komplikacemi v dopravě stály především stavební úpravy dálnice D5. Starostové měst Beroun a Králův Dvůr o neúnosné situaci vzápětí jednali s ministrem dopravy. Berounští oslovili ministerstvo i nyní.

Kolony aut ucpaly ulice BerounaFoto: Deník/Romana Šimková

Ke dvěma plánovaným krajským investicím, rekonstrukci Plzeňské ulice a mostu na Zavadilku, má totiž letos přibýt ještě třetí, a to oprava dálnice D5v úseku Zdice – Loděnice. „Pro dopravu v Berouně by to znamenalo naprostý kolaps. Proto jsme i s ohledem na podepsané memorandum kontaktovali ministerstvo dopravy s žádostí o odložení opravy na dálnici D5," řekl berounský starosta Ivan Kůs.

Ministr dopravy Dan Ťok v písemné odpovědi slíbil součinnost a koordinaci. „Ředitelství silnic a dálnic respektuje konkrétní požadavek měst Beroun a Králův Dvůr, aby opravy dálnice D5 v úseku Zdice – Loděnice byly odloženy nebo zásadně omezeny do doby ukončení opravy pozemní komunikace II/605," uvedl ministr Ťok.

V Memorandu o vzájemné spolupráci při řešení dopravní situace v aglomeraci Beroun – Králův Dvůr se ředitelství silnic a dálnici již dříve zavázalo mimo jinék tomu, že připravované zásadní investiční projekty na dálnici D5 bude předem konzultovat a koordinovat s oběma městy. Loni v srpnu tento dokument podepsali ministr dopravy Dan Ťok, ředitel provozního úseku ŘSD ČR Pavol Pecha, starosta Berouna Ivan Kůs a starosta Králova Dvora Petr Vychodil.