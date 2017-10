Beroun likviduje uvolněné kameny nad cyklostezkou

Beroun – Město Beroun se rozhodlo odklidit ze skály nad cyklostezkou do Srbska uvolněné kameny. Práce spojené s odstraněním kamenů si vyžádají investici ve výši zhruba sto tisíc korun. Při odklízení kamení se město rozhodlo cyklostezku kvůli bezpečnosti uzavřít.

„I po dokončení prací bude ale pohyb na cyklostezce stále na vlastní nebezpečí. Nebude možné stoprocentně zajistit, že na cyklostezku nikdy žádné kameny padat nebudou,“ uvedl místostarosta Berouna Michal Mišina. Získat souhlas a povolení na odstranění volných kamenů nad cyklostezkou, které byly velkou hrozbou, nebylo pro vedení Berouna jednoduché.

Představitelé Chráněné krajinné oblasti Český kras ale s jejich záměrem nakonec souhlasili. Vedení města se na odstranění uvolněných kamenů dohodlo s CHKO Český kras už v polovině března. Odstraněny by měly být do konce září.

Nebezpečný pro cyklisty i chodce je zejména více než půlkilometrový úsek, nad kterým se tyčí skály. Jsou vápencové a zjevně došlo ke zvětrání nejen části masivu, z něhož se už kus uvolnil, ale i okolních skalisek. Město proto uvažuje o rozsáhlejším investičním záměru.

„Hledali jsme různá schůdná řešení. Ve hře je i lávka přes Berounku, která by cyklostezku v okolí Alkazaru převedla na druhý břeh," uvedl místostarosta Berouna Michal Mišina s tím, že lávka je nákladná záležitost. „Naším cílem nadále zůstává odklonění cyklostezky v tomto úseku přes lávku na pravý břeh Berounky. Podobné řešení mají například v Hýskově a akceptovalo by ho i vedení CHKO. Budeme se snažit najít vhodný dotační titul, z něhož by bylo možné tento projekt financovat,“ dodal Michal Mišina.

Po cyklostezce z Berouna do Srbska už lidé jezdí přes deset let. V roce 2006 byl vybudován úsek z Berouna k lomu Alkazar, který si oblíbili nejen cyklisté, ale i in-line bruslaři. V roce 2010 byla cyklostezka prodloužena až do Srbska. V roce 2016 byla z důvodu padajícího kamení uzavřená. Návrh na její uzavření podala Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras, a to v úseku od nové lávky až po ukončení skalních stěn směrem k Srbsku. Z horní části svahu Červených skal totiž spadl skalní blok, který se při pádu roztříštil, a některé jeho části dopadly buď přímo na cyklostezku či do její bezprostřední blízkosti.

„Na cyklostezce do Srbska jezdím hodně často. Padajících kamenů se nebojím. Všude máte něco. Jezdím na kolečkových bruslích a občas si zajdu i na ovál u řeky Berounky. Tam zase v jednom místě zvedají povrch kořeny stromu, a nebo najedete na větve a občas i na kamení. Téměř všude ve světě máte pohyb na cyklostezkách na vlastní nebezpečí. Takže budu po cyklostezce do Srbska jezdit dál a naplno,“ poznamenala Jitka Souhradová z Berouna.

Berounská radnice chce také začít stavět cyklostezku z Berouna do Vráže. Projekt je připravený a na jeho financování je možné využít dotace z Evropské unie nebo národních zdrojů. Zahájení stavby však brzdí jednání se soukromým vlastníkem o výkupu pozemků v sousedství plánované cyklostezky.

„To by bylo fajn. V berounském regionu moc kvalitních cyklostezek není. Často jezdím do východního Německa a tam spojují nádherné cyklostezky i malé vesnice. Tamním lidem pokaždé jen tiše závidím jejich sportovní možnosti,“ poznamenal Jaroslav Sokol.

Cyklostezka Po stopách českých králů

- Prochází přímo obcí Srbsko.

- Měla by spojit všechny hrady a zámky na Berounsku s Berounem a Prahou. Povede ze Žebráku a Točníku do Zdic a odtud podél Litavky přes Králův Dvůr do Berouna. Dále podél Berounky přes Srbsko a Karlštejn do Třebaně.

- Další trasou je odbočka z Berouna na Nižbor.

- V roce 2006 byl vybudován úsek z Berouna k lomu Alkazar, který si oblíbili nejen cyklisté, ale i in-line bruslaři.

- V roce 2010 byla cyklostezka prodloužena až do Srbska.

- Na trase z Berouna do Králova Dvora stezka vede po pravé straně Litavky okolo skate parku až po hranici katastrálního území s Královým Dvorem.