Beroun se snaží zkrátit uzavírku mostu

Beroun - Oprava mostu na Zavadilku v Berouně je nyní jedním z hlavních témat na berounské radnici.

Most na Zavadilku je v havarijním stavuFoto: Petra Lišková

Místostarosta Michal Mišina v minulých dnech informoval Berounský deník a jeho čtenáře o tom, že most se s největší pravděpodobností bude opravovat už příští rok a s tím je spojená i několikaměsíční uzavírka.

Město Beroun se ale její délku snaží co nejvíce zkrátit. „Původní uzavírka měla trvat devět měsíců. Na jednání s dodavatelskou firmou, která vyhrála výběrové řízení, jsem požádal, zda by nebylo možné termín co nejvíce zkrátit. Podařilo se nám domluvit, že by úplná uzavírka mohla skončit k 1. září, tedy k začátku nového školního roku," uvedl Michal Mišina. Současně se domluvili i na variantě, že by zahájení uzavírky firma odsunula, jak nejvíce to práce umožní. „Podařilo se nám předběžně dojednat a oddálit uzavírku na polovinu dubna," dodal Michal Mišina.

„Úplné uzavírce se těžko vyhneme. Naším cílem proto bylo snížit její trvání na nejkratší dobu. V daném momentě je to maximum, čeho se dá dosáhnout," konstatoval berounský místostarosta.

Zároveň prý jednají i o místech pro odstavná parkoviště, kde by během rekonstrukce mohli lidé nechávat svá vozidla.

Uzavření mostu se nelíbí především obyvatelům Zavadilky, Jarova a Tetína. Jeden z občanů ze Zavadilky se nám svěřil s obavou, jak bude provoz vypadat. „Vůbec z toho nemám radost. Bojím se, že lidé z Jarova a Tetína budou nechávat auta nám před barákem a půjdou pak na autobus. Nechci ty zmatky vidět," svěřil se nám Jaroslav P.