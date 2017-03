Berounské studentky uspěly v ekologické soutěži. Namalovaly krotitele odpadů

Beroun - Studentky 3. LA Obchodní akademie a Střední pedagogické školy Beroun převzaly v úterý dopoledne v obřadní síni berounské radnice šek na patnáct tisíc korun. Uspěly v druhém ročníku soutěže projektu Doodpadu na téma Co do kanalizace nepatří, aneb To fakt nevyčistíš.

Fotogalerie 4 fotografie Studentky dostaly za třetí místo v soutěži šek.Foto: Deník / Šimková Romana

V celostátním kole obsadily třetí místo. Do soutěže, na jejímž pořádání se podílel VAK Beroun, se přihlásily tři desítky soutěžních kolektivů ze středních škol. Soutěž byla určena pro kolektivy středních škol. Nejlepší práce z jednotlivých regionálních kol následně postoupily do celorepublikového finále. Jeho výsledky byly vyhlášeny a ceny vítězům předány u příležitosti Světového dne vody. Také čtěte: Kardinál Miloslav Vlk miloval létání a obyčejné lidi „Ztvárnění zadaného tématu záleželo jen na kreativitě a invenci studentů. Mohli vytvářet plakáty, billboardy, komiksy, omalovánky, grafity, malbu, či cokoli dalšího," uvedl Jiří Paul, ředitel společnosti VAK Beroun. Ve finále hodnotila porota devět příspěvků, z toho byl jeden z Berouna a jeden z Hořovic. Nakonec uspěla berounská střední škola s kresbou krotitele odpadů, zejména pak příšery kanalizační. Nepřehlédměte: Ředitel záchranky: Útočí na nás pacienti i jejich příbuzní „Na nápad namalovat krotitele odpadů jsem přišla při biologii. Celé mě to trvalo tak dvě hodiny. Převážná část třídy do vyhlášení výsledků ani nevěděla, že soutěžíme. Pracovaly jsme na tom celkem tři," poznamenala Anna Burden, která má na umístění své třídy 90 procentní zásluhu. „Největší zásluhu má Anna. Z úspěchu mám radost. Měli bychom jí poděkovat, ale zatím nevím jak," uvedla za třídu 3.LA Markéta Veverková .

