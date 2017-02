Berounsko pokryla celoplošná ledovka

Berounsko - Liduprázdné ulice, úřady, pošty i zdravotní střediska. Kdo nemusel, nevyšel ven a zůstal raději doma.

Na Berounsku a Hořovicku kvůli celoplošné ledovce lidé ve čtvrtek raději zůstali doma a nevycházeli ven.



„Máme dnes úplně prázdnou poštu, a to vyplácíme důchody. Jindy tu už lidé netrpělivě čekají ráno před osmou hodinou, a dnes nikdo. Je to velmi nezvyklé. Nikomu se asi nechce ven," uvedla pracovnice pošty v centru Berouna.



Do terénu včera dopoledne nevyrazily ani mobilní doručovatelky. „Dvůr máme plný aut. Okna mají zamrzlá takovou tou ledovou chrustou. Doručovatelky se v tomhle počasí bojí do vesnic vyjet. Možná dnes ani nevyjedou," dodala pracovnice centrální pošty.

Dálnice D5 a silnice druhé i třetí třídy byly v porovnání s chodníky na Berounsku celkem sjízdné. „Nechtělo se mi do té sloty venku, ale musela jsem do práce. Hlavní silnice už byly ráno naštěstí nasolené, tak se dalo s opatrností jet. Na komunikacích v těch malých obcích to ale klouzalo hodně. Jímá mě hrůza ještě teď, když si na to vzpomenu," podělila se o svůj ranní zážitek Milada Berková z Komárova.

Kalamitní situace, která byla venku kvůli ledovce, se na nehodách naštěstí neprojevila. „Během noci jsme měli hlášené jen tři. A ty se ani netýkaly počasí. Řidiči se bojí zajíždět do zasněžených krajnic a škrtli si o sebe zrcátky," konstatovala mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková.