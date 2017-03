Berounský projekt se rozšířil o cykloboxy a informační tabule

Beroun – Berounské autobusové nádraží bylo k vlakovému přesunuté v roce 2015, umožnil to projekt Veřejná doprava pro všechny, který byl financovaný ze švýcarsko-českých fondů. Přesunutím nádraží ale projekt neskončil.

Ilustrační fotoFoto: Deník mel

Vlivem změny kurzu švýcarského franku město Beroun v rámci čerpání dotace obdrželo ještě dalších více než 13 milionů korun navíc a požádalo proto o prodloužení projektu. Důvodem bylo zajistit další doplňkové investice. Jednou z posledních byla instalace LCD panelů v hale vlakového nádraží, na nichž se cestující dozvědí aktuální odjezdy vlaků a autobusů.

Také čtěte: Králův Dvůr je proti výrobní zóně v Trubíně

Všechny doplňkové aktivity museli zástupci berounské radnice předem projednat se švýcarským poskytovatelem dotace. Cílem bylo co nejvíce podpořit nejen veřejnou dopravu, ale i cyklodopravu. „Doplňkový systém bezpečného ukládání kol na neomezeně dlouhou dobu se líbil nejen Švýcarům, ale i ministerstvu životního prostředí. Navíc celkově zapadal i do naší koncepce podpory městské mobility. Chtěli bychom docílit toho, aby se jízdní kolo stalo pro lidi samozřejmým dopravním prostředkem, ať už budou mířit do centra města za sportem či za odpočinkem," uvedl starosta Ivan Kůs.



Jako každá nová věc se i cykloboxy setkaly s různými reakcemi veřejnosti hned, jak se v ulicích města objevily. „Je to technické zařízení, které má plnit jediný účel, bezpečné uložení jízdního kola. Do jednoho boxu se vejdou dvě kola při sazbě 5 korun za první tři hodiny a 10 korun za 4 – 12 hodin. Barvu jsme vybírali podle městského mobiliáře, který je tmavě šedý," připomněla městská architektka Dana Vilhelmová s tím, že cykloboxy čeká nyní několikaměsíční zkušební provoz.



„Jejich využívání budeme monitorovat, a pokud se na konkrétním místě neosvědčí, jsou mobilní, takže není problém je přesunout jinam," dodala. Po městě je rozmístěno celkem třicet cykloboxů. Nacházejí se v kempu na Závodí, u venkovního bazénu na sídlišti, u městské knihovny, u bývalého autobusového nádraží a ve Slapské ulici.

Nepřehlédněte: Tmavý kouř z komínů zvedá úředníky ze židlí

Dalších osmadvace různě barevných cykloboxů si pak pro své využití objednaly základní a střední školy. Boxy na ukládání kol jsou hlídané GPS a napojené na centrální pult policejní ochrany, umožňují platbu hotově i kartou. Tento systém je velmi rozšířený například v Holandsku, kde jsou jízdní kola běžným dopravním prostředkem. Beroun je prvním českým městem, které na podporu cyklistické dopravy vytvořilo síť samoobslužných bikeboxů pro bezpečné ukládání kol.



Zajištěním výše uvedených doplňkových investic berounský projekt Veřejná doprava pro všechny končí.