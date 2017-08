Berounský rodák Viktor Korček: Vedle Afriky jsme zdravotnická velmoc

Beroun /FOTOGALERIE/ - Viktor Korček. Berounský rodák, který už téměř deset let pracuje na česko-afrických projektech. Nejdříve organizoval sbírku dioptrických brýlí do Afriky. Stál u zrodu vzdělávacího projektu Afrika Africe při Církvi československé husitské, která funguje v Nairobi. Kromě toho úspěšně zařídil natáčení filmu Doktor od Jezera Hrochů v české nemocnici v Itibo v Keni, čímž se povedlo zajistit další milion korun pro stavbu nového oddělení.

Založil Česko-Keňskou obchodní komoru a často létá mezi Nairobi, tanzanským Dar es Salaamem a Prahou. Stále přitom žije v Berouně, je hrdým občanem města a propaguje ho všude, kde může. Dokonce oficiálně navrhl tanzanské vládě, aby se Beroun stal sídlem Honorárního konzulátu Tanzanie v ČR. Ale do Afriky odcestoval vzápětí po našem rozhovoru.

Přinesl jste do Berouna klub Rotary International a dostal jste za to vyznamenání. Spolupracujete s Rotary International dále?

Spolupracuji. Při své práci a jednáních v Africe se velice často setkávám s mnohými rotariány a přáteli například z řad svobodných zednářů. Není žádné tajemství, že tyto organizace mají relativně velký vliv i v Africe. Pokud je však výsledkem jejich činnosti společenské dobro a podpora, kde je jí třeba, pak jsou to velice sympatická hnutí.

Afrika je očividně ve vašem srdci. Na čem teď pracujete?

Stále pokračují práce spojené s projektem zdravotního střediska v Dar es Salaamsil. Trvá to už skoro 4 roky, ale dnes je klinika v Dar es Salaamu ekonomicky soběstačná a otevírají se další odborná oddělení. Plánujeme také zvětšit současnou laboratoř a poskytovat služby širšímu okolí. Vše záleží na dobré vůli investorů a afrických úřadů.

Co vás přivedlo na myšlenku vybudovat kliniku?

Cestování a zjištění, jaká jsme zdravotní velmoc v porovnání se třetím světem. A teď nepřeháním. Například v oční medicíně je jeden lékař na jeden milion pacientů. To je naprosto šílený stav. To je okamžitý podnět po charitativní akci, ale také to otevírá komerční prostor. Náš projekt je současně komerční i charitativní. Nový trend je budovat si taková zařízení, která si na svou charitativní část vydělají.

Jak náročné je v Africe fungovat?

Klinika funguje od pondělí do soboty, od rána do večerních hodin, takže jsou pořád nějaké věci k řešení. Navíc, v Africe všechno hrozně dlouho trvá. Ať děláte, co děláte, úřady ani práci v soukromých firmách nedokážete nikdy urychlit. Je to pro cizince psychicky náročné prostředí, ale mohu zodpovědně prohlásit, že náš projekt je jeden z nejúspěšnějších z českých komerčních projektu ve Východní Africe vůbec. Nepočítám samozřejmě české charity, které jsou podporovány stovkami dárců.

Co děláte, když jste v Čechách?

Mimo rodiny se doma věnuji nárazové přednáškové činnosti na vysoké škole, poradenské činnosti pro zdravotní zařízení a v neposlední řadě také hledání dalších investorů pro obchod v Africe, kde jim mohu opravdu hodně pomoci.

A plány do budoucna?

Kromě několika dalších rozpracovaných projektů doslova čekám, který další odvážný český podnik začne s námi v Tanzanii působit. Možná to zní moc nadšeně a neuvěřitelně, ale objektivně je hodnocení například zmiňované Tanzanie mezi nejlepšími v Africe. To už stojí za úvahu, pokud má zboží nebo službu, která obstojí kvalitou všude na světě.

Viděli jsme vás mluvit v televizi o tom, jak je skvělé do Afriky cestovat. Na co byste nás tam nalákal?

Afrika je plná sluníčka, usměvavých, dobrosrdečných lidí a spousty ovoce… to vše přímo na pláži u moře… No, není to ráj? Samozřejmě nejsem objektivní, protože mám v Africe velké množství přátel, ale i tak to stojí za výlet.