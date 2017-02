Berounští strážníci jdou znovu k soudu

Beroun – Okresní soud v Berouně začnel ve čtvrtek znovu projednávat kauzu strážníků Městské policie v Berouně, kteří měli odpouštět policistům pokuty za špatné parkování.

Krajský soud zrušil rozsudek z loňského roku a vrátil případ soudu znovu k projednání.

„Ve vyneseném rozsudku byli strážníci městské policie zproštěni obžaloby a jejich velitel byl odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody s tříletou podmínkou. Státní zástupce se do rozsudku odvolal a krajský soud ho zrušil s tím, abych ve věci znovu jednal a znovu rozhodl," vysvětlil místopředseda Okresního soudu v Berouně Aleš Grombíř. Do rozsudku se odvolal i bývalý velitel Městské policie v Berouně Pavel Novák. Strážníci i jejich právní zástupci se vzdali práva na odvolání.

Skupina 18 berounských strážníků tak znovu čelí obžalobě, že zneužili své pravomoci a odpouštěli pokuty vybraným lidem, hlavně státním policistům. Podle státního zástupce vědomě odstraňovali botičky, aniž by policistům udělili blokovou pokutu nebo sepsali řádný záznam o přestupku. Jejich přestupek úmyslně neřešili. Do záznamu měli zapisovat vymyšlená jména neexistujících osob, anebo neexistující čísla aut. Vyšetřování případu začalo koncem roku 2013 a krátce na to rezignoval velitel městské policie na funkci.

Strážníci u soudu tvrdili, že přestupky předávali nadřízenému, na kterého svalovali vinu. Ten odmítal obvinění bývalých podřízených komentovat. Nyní bude soud opět rozhodovat o jejich vině či nevinně.