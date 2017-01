Ceny stavebních parcel strmě rostou

Berounsko – Berounský region zažívá velký stavební boom. Lidé mají enormní zájem o výstavby rodinných domů, ale poptávka po stavebních parcelách převyšuje nabídku

A to žene ceny dostupných stavebních parcel strmě vzhůru.



Stavební pozemky v Berouně a blízkém okolí v nabídce jsou. Prakticky v současné době není problém zde sehnat stavební pozemek, ale ceny mnohých z nich jsou velmi vysoké.

„Nejdražší lokalitou v Berouně je Palouček, zde se prodává metr čtvereční i za 5400 korun. Levnější je lokalita Na Cibulce v Berouně-Závodí. Tady se prodává metr čtvereční až za 3500 korun," uvedl jednatel berounské realitní společnosti Petr Hendrych.



Další oblíbenou stavební lokalitou je berounská Máchovna, kde se nyní síťují nové pozemky. Jejich cena se pohybuje kolem tří tisíc korun za metr čtvereční.

Ten, kdo nepotřebuje bydlet v blízkosti centra Berouna, může zvolit koupi stavebního pozemku v lokalitě Zdejciny, kde se metr čtvereční prodává do 1800 korun a nebo v Králově Dvoře.



„V Králově Dvoře jsou nejoblíbenější stavební lokalitou Tři Vršky a levínský Vršek. Metr čtvereční stojí od 2500 do 3500 korun, ale všechny stavební parcely jsou v těchto lokalitách už rozebrané," upozornil Petr Hendrych.



Na Berounsku se dají nejlevnější stavební pozemky sehnat v lokalitě obcí Křižatka u Králova Dvora, Vráž a Tmaň.



V Hořovicích jsou ceny parcel nižší. „Metr čtvereční se zde nabízí zhruba za osmnáct set korun. V Hořovicích a blízkém okolí nyní ale moc stavebních parcel na prodej není," uvedla realitní makléřka z Hořovic Markéta Soukupová. ⋌