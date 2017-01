Cestující z evakuovaného vlaku: nevěděli jsme, co se děje

Beroun – Cesta rychlíku z Prahy do Mnichova skončila po několika minutách jízdy. Kvůli nahlášené bombě museli cestující z vlaku. Jaká byla situace ve chvíli, kdy se cestující o bombě dozvěděli, to jsme se zeptali několika cestujících.

Hlavně to byl pořádný zmatek. V mikrofonu nebylo nic slyšet, nám to řekla paní, co rozváží občerstvení, že musíme okamžitě opustit vlak," svěřovala se Berounskému deníku jedna z cestujících.



Ani další cestující nebyla s postupem spokojená. Měla jsem sluchátka na uších a poslouchala hudbu. Vůbec jsem neslyšela, že někdo říká, že máme vystoupit. Nevěděla jsem, co se děje. Až se mnou zatřásla spolucestující a řekla mi, že máme vystoupit," konstatovala paní Michala. Nelíbil se jí ani fakt, že vlak zastavil poměrně daleko od nádraží a cestující museli v mrazu dojít do haly pěšky. „Mohli aspoň přistavit autobusy. Takhle jsme šli asi dvacet minut, než jsme se na nádraží dostali. Takhle by to podle mě být nemělo," dodala.

Někteří z cestujících ale byli s ohledem na netradiční situaci shovívaví.

Například pan Jiří, který cestoval s kamarádem do Plzně. „Měl jsem být už hodinu na pracovní schůzce. ale to se nedá nic dělat. Stačí sledovat zprávy a zamyslet se, v jaké době žijeme. Podobné situace nás mohou potkat, musíme s tím počítat. Hlavně se nesmíme nechat rozhodit," mínil pan Jiří.