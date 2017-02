Chřipka ustupuje, počet nemocných klesá

Beroun – Chřipka se v Berounském regionu dala na ústupu. Alespoň podle údajů Krajské hygienické stanice už poklesla pod hranicí epidemie.

Ilustrační fotoFoto: Katëřina Elznicová

V uplynulém týdnu byl zaznamenán mírný pokles celkové nemocnosti v celém Středočeském kraji, a to o 1,3 procenta. Celková nemocnost představovala 1759 onemocnění na 100 tisíc obyvatel.



V berounském regionu byla ze všech okresů ve Středočeském kraji opět nejnižší. Oproti předchozímu týdnu nemocnost poklesla o 17,8 procent. Počet nemocných na sto tisíc obyvatel tak klesl pod hranici 1300 případů na sto tisíc obyvtel. Nejhorší situace je v současné době v sousední Příbrami, kde počet nemocných přesáhl dva tisíce dvě stě nemocných na sto tisíc obyvatel. V současné době není předpoklad, že by v takové míře mohla zasáhnout berounský region.



Úbytek nemocných zaznamenali i dětští lékaři. „Tento týden byl už konečně klidnější. Nemocných mezi malými dětmi ubylo a nemocnost se začala snižovat i mezi školáky. Vypadá to, že je nejhorší za námi a chřipka ustupuje," uvedl Vladimír Kasl, dětský lékař v Králově Dvoře.



„U nás v práci to ale na ústup chřipky moc nevypadá. Z deseti kolegů nyní marodí čtyři a některým marodí i děti. Já si chřipku prožila už na konci ledna. Přiznávám, že jsem s ní chodila do práce. Ležela jsem jen o víkendu," svěřila se Ludmila Humlová z Berouna.