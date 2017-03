Cyklostezky vedou kolem řeky i památek

Region - Rtuť teploměrů stoupá k příjemnějším teplotám, s tím se začínají plnit i cyklostezky. Berounsko protínají trasy cyklostezky Po stopách českých králů. Z Berouna se rozbíhá několika směry a v budoucnu by měla propojit všechny hrady a zámky regionu.



Jeden z jejích úseků je však nyní kvůli padajícím kamenům ze skal uzavřený, a to část trasy mezi Berounem a Srbskem. „Příští týden se uskuteční jednání s vedením Chráněné krajinné oblasti Český kras a právníky," konstatovala mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová s tím, že je třeba určit, kdo je za místo odpovědný. Do budoucna Berounští uvažují i o přemostění řeky, tím by se stezka nebezpečné oblasti vyhnula. Připravuje se cyklostezka ve směru na Vráž a 9. dubna se otevře cyklotrasa mezi Berounem a Tetínem.

Příbram a Brdy

Cyklisty celkem bezpečně provede Příbramí ani ne kilometrová cyklostezka vedoucí od Dolejší Obory na Flusárnu, která mine frekventované tahy, vede podél příbramského potoka a je možné se z ní napojit na cesty vedoucí za město, třeba do Brd. Zastavit člověka přinutí pouze přechody, jinak zatím žádná zvláštní zajímavost. To je ale podle plánů radnice otázka blízké budoucnosti. Ozvláštnit příbramskou cyklostezku mají v rámci Zelené páteře města restaurace s venkovní terasou, odpočívadla a podobně. Město navíc plánuje cyklotrasy přímo v Brdech, po nichž je nyní, dva roky po vzniku chráněné krajinné oblasti, mezi příznivci bicyklů stále větší poptávka.

Rakovník

Celou řadou cyklostezek a cyklotras je protkané i Rakovnicko, vedou až do sousedních okresů a krajů. Například na trase mezi Rakovníkem a Roztokami navazuje Greenway Berounka Střela, měří bezmála padesát kilometrů. Nepřehlédnutelný na ní je hrad Křivoklát. Ještě v Rakovníku je možné navštívit například Muzeum T. G. M., Vysokou a Pražskou bránu. Stezka je hodnocena jako lehká. Další stezka vede rovněž z Rakovníka ale na západ okresu do Jesenice a dál až do Rabštejna nad Střelou. Měří téměř šedesát kilometrů.

Kladno

Kladenští v minulosti vytvořili takzvaný vnější cyklistický okruh kolem města. „Je dlouhý 31,8 kilometru. Jeho trasa vede převážně po lesních a polních cestách s občasnými vstupy na silnice či místní komunikace v okrajových obytných částech města. Výchozím bodem je Městský stadion Sletiště, okruh je označen číslem 0017 a slouží převážně rekreačním účelům," popsala mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková.

Uvnitř města Kladno je cyklistická doprava řešená převážně formou společných stezek pro cyklisty a chodce, kdy základní trasa propojuje kročehlavské sídliště přes oblast Výhybka s areálem Sletiště. Tato trasa dále pokračuje podél ulice Sportovců do Rozdělova. Tento poslední úsek dlouhý jeden kilometr Kladenští na podzim loňského roku nově osadili veřejným osvětlením.

