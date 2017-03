Dakarský jezdec Lukáš Kvapil: Miluji jízdu po středních Čechách

Berounsko - Lukáš Kvapil je nejen vášnivý motorkář a dakarský jezdec, ale především voják z povolání a instruktor speciálního výcviku vojáků na motocyklech. Podle něj je úplně jedno, jestli má někdo motorku a výbavu za statisíce. Každý si s tou svou plní sen a užívá si bezstarostnou jízdu. Každý je navíc připravený pomoci těm druhým.



Na letošním Dakaru jste pomohl italskému jezdci. Myslíte, že české silnice křižují motorkáři, pro které činy fair play také nejsou cizí?Myslím si, že když motorkář sedne za řídítka svého motocyklu, tak v tu chvíli se stává součástí komunity, kde jsou všichni na stejné úrovni. Je úplně jedno, jestli má někdo motocykl a výbavu za statisíce, nebo obsah do 50ccm. V ten okamžik si každý plní svůj sen a užívá si bezstarostné jízdy. Právě toto nás dává dohromady a každý je připravený pomoci druhému. Možná jsem ještě nenarazil na špatnou zkušenost, ale zažívám kolem sebe spousty příběhů a tudíž činy fair play nejsou cizí.

K nehodám motorkářů na našich silnicích stále dochází. Jak jim mohou předcházet samotní motorkáři a jak ostatní?

Vzájemným respektem a pokorou. Já jsem závodník a dostal jsem pořádně za vyučenou, když jsem si už myslel, jak mi to jde. To byl ten okamžik, kdy jsem se pěkně rozbil a potom v nemocnici jsem měl spousty času na přemýšlení. Jsem hodně rád, že působím v prevenci a daří se mi přivádět bikery na uzavřené okruhy, kde se můžou vyřádit do sytosti a poté na silnici si užívají pohody a volnosti.

Jste instruktor speciálního výcviku vojáků na motocyklech. Co takový výcvik obnáší především? Jaké musí mít jezdec předpoklady?

Máme skvělé stroje BMW s velkým obsahem, ale také váhou. Majáky, vysílačka a další speciální výbava se proveze, ale tovární stavba nám umožňuje skvělou ovladatelnost a jízdu. Každý, kdo by chtěl sloužit u takové jednotky, musí splnit výběrové řízení, které se skládá z mnoha stupňů a jedna ze součástí je předvést jízdu zručnosti na motocyklu. Jen ti nejlepší se dostanou k této jednotce a odměnou je jim speciální příprava pod vedením specialistů a koníček se stane jejich prací.

Co patřilo mezi vaše klukovské sny? Dakar? Zahraniční mise?

Mým klukovským snem bylo být vojákem, a to se mi splnilo, i když to ze začátku moc nevypadalo. Když jsem byl na základní vojenské službě, tak jsem se moc neodvažoval mezi ostatními vyjádřit svůj názor, že práce v armádě může být skvělá. S odstupem času jsem velice rád, že jsem tento krok udělal a nyní jsem hrdý, že můžu sloužit v armádě ČR. Nejlepší je, že potkávám bývalé brance a ti, co nadávali na armádu, by teď dali cokoliv, aby mohli sloužit také.

Čerstvě jste tváří Harley-Davidson, co bude vaší úlohou? Čekají vás nějaké společné vyjížďky s Harleyáři?

Jsem hrozně šťastný, že jsem se stal tváří značky Harley-Davidson a mojí úlohou je žít svůj sen a dělit se o něj s ostatními. Máme v plánu spoustu akcí a já se hrozně těším, že budu na motocyklu H-D Roadster jezdit společně s Harleyáři.

Jaké trasy máte v Čechách nejraději a plánujete už nějakou cestu na Harleyi?

Já miluji jízdu po středních Čechách. Je spousta míst na které se rád projedu, ale v současné době se mi moc líbí Křivoklátsko, Berounsko. Přímo kolem svaté Juliány jsem objevil nádherné trasy.