Dosáhne Cembrit opět na metu jedenácti gólů?

Berounsko - V A skupině třetí fotbalové třídy byly k vidění fotbalové hody a očekává se, jestli budou pokračovat i o víkendu.

Ilustrační foto

Zdice B - Cembrit 1:11 (1:3)

Zdice B: Štolba - D.Kavur, Hunyady, Trnka, Havrda - P. Kavur, T. Kavur, Herka, Bača - Frolík, D. Kroka

Cembrit: Červený - Uksa, Celina, Klier, Landa - Sládek (70. Exner), Beňo, Hampl, D. Novotný - Čížek, Malý

Branky: P. Kavur - Malý 3, Hampl, D. Novotný, Sládek po 2, Klier, Landa. Diváků: 40. Rozhodčí: Špivák.

Ve Zdicích se čepovala jedenáctka, Josef Klier jí pečetil svůj excelentní výkon, když trestným kopem vymetl všechny pavouky z šibenice.

V 3. min. ze svíčky Hampla přehlavičkoval Malý z 2 m prázdnou branku. Po chvíli pálil Čížek z trestného kopu z 27 m do tyče. V 9. min. vybídl Čížek nezištně do tutovky Malého ,který z 4 m netrefil branku. V 15. min. unikl Sládek a nepodařený lob skončil v náručí brankáře. V 20. min. zahrál dobře rohový kop D. Novotný a Hampl hlavičkou poslal tým do vedení. V 30. min. na další rohový kop D. Novotného si naběhl Landa a z 8 m bombou z voleje - 0:2. V 35. min. zaspala hostující obrana a po akci D. Kroky snížil přízemní střelou P. Kavur. V 43. min. se zrodila biliárová akce Landa,Čížek a Hampl zajistil stav - 1:3.

V 48. min. nadýchaný míč od Čížka poslal z 11 m D. Novotný od břevna dolům - 1:4. V 55. min. připravil D. Novotný ideálně pro Malého, který "koníčkem " - 1:5. V následující minutě unikl v křídelním prostoru Sládek a přízemní střela skončila u opačné tyči - 1:6. V 57. min. dostal Sládek pěkný pas od Beňa do běhu a sólo proměnil. V 58. min. další pohledná akce po ose Beňo - Sládek a Malý si pohrál na brankové čáře s obránci - 1:8.Teprve po hodině hry nastalo ohrožení klidu hostujícího brankáře, když technicky pronikl D. Kroka, ale zakončil nepatrně vedle. V 66. min. připravil Sládek pro D. Novotného a ten zblízka prostřelil brankáře - 1:9. Závodí nadále preferovalo útočnou sílu o čtyřech hráčích. V 75. min. po kombinaci Hampla s Beňem se individuálně na penaltě uvolnil Malý a završil kýženou desítku. V 80. min. prováděl trestný kop z 25 m Klier a nádherně jej zatočil do horního růžku.

Nejlepší hráči Zdic B: Denis Kroka, Hunyady. Nejlepší hráči Cembritu: Klier, Hampl, D. Novotný, Landa. (Hodnotil Ivan Sýkora).

23. kolo:

Hudlice – Chrustenice 2:1 (2:1, branky 32. Svoboda, 45. Bergman – 20. Veber, rozhodčí Králík, ŽK 3:2, 40 diváků),

Nový Jáchymov – Všeradice 4:0 (2:0, branky 15. Krob, 37. Vondráček, 54. Bartoš, 87. Žalud, rozhodčí Vlachopulos, ŽK 1:1, 150 diváků),

Zdejcina – Chodouň 3:2 (2:1, branky 10. Bína, 25. Chovančík, 80. Helebrant – 40. Hyrba PK, 55. Turický, rozhodčí Chvátal, ŽK 0:4, 60 diváků),

Mořina – Vysoký Újezd 5:2 (1:0, branky 9. Zýka, 50. a 76. Kubín J., 73. Kratochvíl D. PK, 80. Kubín R. – 55. Kučera, 90. Severin, rozhodčí Bidšovský, ŽK 1:2, 70 diváků),

Srbsko – Svatá 2:2 (0:2, branky 78. Bárta, 88. Franěk – 24. a 44. Morstein, rozhodčí Plecitý, ŽK 1:2, 40 diváků).

24. kolo:

Zadní Třebaň – Nový Jáchymov (so Bidšovský), Všeradice – Hudlice (so Špivák), Chrustenice – Srbsko (so Závora), Cembrit Beroun – Mořina (ne 10:15 Špicl), Vysoký Újezd – Zdejcina (ne Vlachopulos), Svatá – Zdice B (ne Vodička).