Druhá vlna EET se blíží, obchodníci vyčkávají

Berounsko – Za dva týdny odstartuje druhá vlna elektronické evidence tržeb (EET). Tentokrát bude mít masovější ráz než ta první.

Od 1. března se k ní má připojit zhruba pětkrát více podnikatelů než v první vlně. Druhá vlna totiž zasáhne velice početnou skupinu podnikatelů v maloobchodě a velkoobchodě. Má jich být kolem 250 tisíc.

Prodejci uvažují o zdražení zboží

Většina z nich stále vyčkává a autentizační údaje si ještě nevyzvedla. „Jsou to pro nás další výdaje a práce navíc. Budu muset zdražit o patnáct procent, aby se mi náklady vrátily," tvrdí Karel Prokop z Berouna, který provozuje menší prodejnu potravin. „Spočítejte si to. Za pořízení pokladny zaplatím kolem pětadvaceti tisíc. Musím k ní mít internet a pak musím platit paušál za software," vysvětlil obchodník.

Podnikatelé z druhé vlny, kteří už na EET najeli, se potýkají s četnými problémy. Prodavačka v jednom příbramském obchůdku na sídlišti vyzývá navečer zákazníky u kasy k trpělivosti. „Chvíli potrvá, než budu moct na kasu, musíte chvilku vydržet," krčí rameny prodavačka. „Velké pořizovací náklady a představa, že na vše stačí jeden chytrý telefon, je hloupost. Se systémem máme každou chvíli nějaký problém, zrovna ve čtvrtek nám celý spadl, takže neustále voláme podporu," prohlásila Jaroslava Broulíková ze slánského obchodu Kreativní svět.

Ze zavedení EET není nadšený ani pan Václav, který v Berouně provozuje dva obchody s oděvy. Na rozdíl od Karla Prokopa si ale už autentizační údaje vyzvedl.

„Na Elektronickou evidenci tržeb už jsem najel před pěti dny. Nečekal jsem až na březen. Vychytáváme problémy. Provozuji dva obchody a na pořízení dvou registračních pokladen nemám peníze, proto jsem je nekupoval. Už dříve jsem si pořídil platební terminály. Koupil jsem si jen software a vše jsem napojil na kasy, které už mám. Pro každý obchod mám jeden terminál a software," vysvětlil berounský obchodník s tím, že jeho základní investice tak byla minimální.

Obchodníkům stoupnou náklady

Za pronájem jednoho terminálu platí paušální poplatek 250 korun. „K provozování EET musíte mít internet. Takže díky tomu všemu mi mandatorní výdaje měsíčně stoupnou o tisíc korun. Nejenže mi to zvýší náklady, ale také mi to přinese práci na víc. Počítám, že tak o dvacet procent. Každopádně z toho všeho nadšený nejsem. Mohu říci, že mi to vzalo chuť do podnikání," konstatoval pan Václav. Protože si nepořídil elektronickou kasu, bude mít prý více práce s účtenkami. „ Budu muset vypisovat dvě. Tu druhou kvůli reklamaci," upozornil pan Václav.

Kvůli reklamaci dvě účtenky

Právě kvůli reklamacím jsou účtenky v druhé vlně EET velmi důležitým prvkem. Ne každá z nich nahrazuje doklad o zakoupení zboží.

Zatímco na účtence EET je například cena, datum a registrační kód pokladníka, popis zboží na ní už ale nebývá. V takovém případě si musí zákazník vyžádat ještě jeden doklad, a to ten, který zakoupené zboží nebo službu definuje.