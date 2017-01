Důvody pro zrušení poplatku za psa část obyvatel nechápe

Králův Dvůr - Od letošního roku nemusejí všichni obyvatelé Králova Dvora platit povinný poplatek za psa. To se ale části obyvatel města nelíbí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Miloš Němec

Představitelé ho zrušili pro majitele jednoho a dvou psů. Poplatek platí jen ti, kteří jsou majiteli tří a více psů. Článek Berounského deníku o zrušení tohoto poplatku vyvolal na facebooku rozsáhlou diskuzi nejen obyvatel Králova Dvora, ale i lidí z jeho okolí a Berouna. Článek měl přes devadesát komentářů a přes 40 sdílení.



Z rozhodnutí vedení města nemají radost hlavně lidé, kteří psi nechovají. Vadí jim jejich výkaly, které jejich majitelé neuklízejí a kterých je po městě plno.

„To mi nepřijde normální. Aspoň ať si po svých psech uklízejí výkaly. Děti si nemůžou ani hrát. Všude jsou ho..... S tímhle nesouhlasím i když psy mám rád," zareagoval na zrušení poplatku na facebooku pan Milan.



Lidi zajímalo, za co a kdo bude nyní výkaly po psech uklízet, když nemusí pejskaři za své miláčky platit. Starosta Králova Dvora Petr Vychodil je ubezpečil, že na takové úkony má město ve svém rozpočtu dostatek prostředků. Snažil se lidem vysvětlit, že vybírání poplatků za psy je pro město prodělečné. Protože ne všichni tento povinný poplatek platili.



„Město na poplatku vybralo sto tisíc korun. Vzhledem k tomu, že musí nezaplacené poplatky z lidí vymáhat, byly náklady na administraci, právníky a exekuce mnohdy vyšší, než se od lidí vybralo," vysvětlil důvod zrušení poplatku starosta města.



Na jeho vysvětlení obyvatelé města zareagovali, že by se tedy mohl kvůli neplatičům zrušit či alespoň snížit poplatek za svoz komunálního odpadu.



„Tohle je fakt absurdita. Takže kvůli těm jedincům, kteří za toho psa neplatili a bylo nákladné z nich ty peníze dostat, se poplatky zruší úplně. Super, takže teď už zbývá jenom to, aby všichni přestali platit za popelnice. Tohle je vůči všem ostatním vážně nefér," napsal pan Michal.



Se zrušením poplatku ale překvapivě nesouhlasí i někteří majitelé psů. Ty naštval důvod, pro který byl poplatek zrušen. Někteří z nich ho chtějí za svého psa platit i nadále.

Pan Václav napsal: „Hlásím se jako první dobrovolný plátce poplatku za psa."