Farář: vánoční svátky jsou doménou dětí

Beroun – Vánoce patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slavnost Narození Páně připadá tradičně na 25. prosince. Vánoce se v římskokatolické tradici slaví od jejího předvečera, kterým je večer 24. prosince.

Berounský farář Petr Bouška Foto: foto: archiv

O smyslu, tradicích a vzpomínkách na vánoční svátky jsme si povídali s berounským farářem Petrem Bouškou.



Jak letos strávíte Štědrý den?

Bohoslužbami a krátkou návštěvou svých rodičů.



Kolik času zabere příprava vánočních kázání?

Obvykle pár hodin vyplněných četbou, přemýšlením a tichem.



Kolik vánočních mší Vás o letošních svátcích čeká?

O bohoslužby se dělíme s kolegy. V rámci berounské farnosti bude na Štědrý den bohoslužeb osm a o slavnosti Narození Páně sedm.



Na co se o Vánocích těšíte nejvíc?

Nevím, jestli se dospělý člověk dnes dovede na svátky opravdu těšit, je to tak trochu doména dětí, od kterých se dospělí mají v tomto smyslu co učit. Mám rád vánoční noc, když všechno utichne. Pěkná jsou také setkání s lidmi během slavnostní atmosféry vánoční doby.



Jaké vánoční tradice doma dodržujete?

Z domova jsem byl zvyklý na stromek, betlém a společný zpěv aspoň několika vánočních koled. To mám v kostele k dispozici během svátečních dnů v míře vrchovaté.



Jaký je rozdíl mezi významem a oslavami Vánoc pro jednotlivé křesťanské církve?

Význam Vánoc je pro všechny křesťany stejný, způsob oslav se liší s ohledem na pojetí bohoslužeb v té které církvi.



Mají nekřesťanská náboženství v období Vánoc nějaké svoje svátky?

Toto období bylo od nejstarších dob nějak nábožensky výjimečné v souvislosti ze zimním slunovratem. Jinak např. v židovství se v prosinci slaví chanuka – svátek posvěcení chrámu.



Co znamenají jednotlivé dny o vánočních svátcích?

Až do Štědrého dne trvá advent. Večer a noc pak již patří ke slavnosti Narození Páně neboli k samotné oslavě narození Ježíše Krista 25.12.



A co druhý svátek vánoční?

V kalendáři máme sv. Štěpána, prvomučedníka. Ale tento den také patří, spolu s dalšími dny až do 1. ledna, k tzv. vánočnímu oktávu (osm dní, jejichž hlavním tématem je Ježíšovo narození) – jakoby se jeden sváteční den roztáhl pro svůj význam na celý týden.



Odkud se vzalo datum narození Ježíše Krista? Na to jsou různé teorie, ať už se snaží toto datum obhájit jako historické, anebo spíše vysvětlit, proč bylo pro účely bohoslužebné takto dodatečně stanoveno (aby se překryly svátky pohanské). S jistotou ale datum narození Ježíše Krista známo není.

Chodí před Vánocemi a o svátcích do kostela více lidí?

Ano, zvláště Štědrý večer má mnoho lidí v tomto smyslu svoji přitažlivost.

Co je podle vás jejich smyslem?

Smyslem křesťanských Vánoc je vděčná připomínka události narození Božího Syna, kterého bible označuje také jako Spasitele neboli Zachránce nás, lidí. V předvánočním čase se téměř všude mění výzdoba města, obce pořádají trhy, koncerty a další akce, všude jsou nápisy sleva nebo akce. Má něco takového k těmto svátkům patřit? Je to všechno hezké, asi proti tomu těžko lze něco namítat. Příliš velký důraz na zážitky a nakupování může ale sváteční atmosféru a pokoj nakonec spíše vytlačit.



Co pro křesťany znamená advent? A co říkáte jeho současnému pojetí?

Advent je období přípravy na příchod Ježíše Krista. Jednak ve smyslu připomínky jeho narození v Betlémě, jednak i ve smyslu jeho očekávaného příchodu v závěru dějin v roli soudce, který bible také avizuje. Advent je tedy dobou očekávání. V kostele toto očekávání vyjadřují mj. zpěvy zvané roráty. Dnešní člověk ale čeká velmi nerad, chceme mít všechno hned. A tak bývá advent na náměstích a v obchodech spojen rovnou s tematikou vánoční.



Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka na Vánoce?

Mimořádné vzpomínky s Vánocemi spojené nemám. Možná spíš ten pozvolný přechod od dětského těšení se na dárky přes prožívání samotné sváteční atmosféry až k nacházení toho hlavního smyslu Vánoc, oslavy narození Spasitele.



Říkali vám rodiče, že dárky nosí Ježíšek?

Ano, obvykle to tak v raném dětství bývá.



Kdy jste se dozvěděl, že to tak není?

Asi někdy v první třídě.



Mají rodiče vůbec dětem o Ježíškovi říkat?

Je to opravdu otázka. Co se týče křesťanských rodin, dítěti asi neprospěje, když si spojí jméno Ježíška s pohádkovou postavou, vyplňující dětská přání.



Děda Mráz Ježíška nevytlačil. Myslíte, že se to podaří Santa Clausovi?

Zůstane-li pro někoho Ježíšek postavou pohádkovou, může jej vytlačit kdokoli a cokoli.



Jsou některé zvyky spojené s Vánocemi, například pouštění lodiček nebo krájení jablek, křesťanské?

To určitě ne, jsou to spíše lidové zvyky, původně s jistou dávkou pověry či magie, se snahou nahlédnout trochu do budoucnosti.



Co by jste popřál našim čtenářům?

Hezké, požehnané svátky, radost, naději a lásku.