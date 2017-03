Galerie Starý zámek otevírá novou výstavu

Hořovice - Hořovický areál Starého zámku se postupně mění v kulturní centrum města. Například galerie zde byla otevřená v roce 2013. Její slavnostní zahájení provázela vernisáž výstavy malíře a pedagoga Václava Živce, který svá nejhodnotnější díla vytvořil právě mezi zdmi Starého zámku.

V galerii se do dnešní doby vystřídala řada umělců, nechyběl mezi nimi malíř Václav Šesták, fotograf Vladimír Kasl a řada dalších. V úterý zde začíná další expozice, nese název Květomluva. Od 17 hodin si zde zájemci budou moci prohlédnout repliky malovaného nábytku autorky Veroniky Fričové, květinovou dekoraci Evy Lojínové a Ilona Voráčková představí staré pohlednice a přání. Výstava je k vidění do 13. května a to v úterý, čtvrtek a sobotu od 13 do 18 hodin.

Kromě galerie se v areálu hořovického Starého zámku nachází i rodinné centrum Kaleidoskop a služebna Policie ČR. V pátek 31. března se tato místa rozšíří o Muzeum Hořovicka, městskou knihovnu a informační centrum. Slavnostní otevření začíná ve 13 hodin.