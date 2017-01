První výjezd v novém roce si připsali berounští hasiči

Berounsko - Máme za sebou klidnější Silvestr, to hlásí záchranáři i hasiči. I tak byla jejich noční směna na Nový rok náročnější, než v jiném období roku.

V Březové konec roku oslavili tancem i s dobrým pohoštěním, na kterém si některé hospodyňky nechaly opravdu záležetFoto: DENÍK/Radka Kočová

„Středočeská záchranka posílila tým operátorů tísňové linky," uvedla za Zdravotní záchrannou službu Středočeského kraje mluvčí Petra Effenbergerová. Záchranáři vyjížděli především k případům spojených s vyšší hladinou alkoholu. Výjimkou nebyly ani případy verbálním napadením posádek.

Oslava se mnohde vymkla kontrole a docházelo ke rvačkám. Někteří lidé si způsobili různá poranění pádem či od střepů a sklenic. „Tradičně alkohol nejen v krvi pacientů komplikuje samotné zásahy, kdy udílené „chytré" rady od alkoholem posilněných svědků události končí třeba i verbálním napadením posádek," upozornila Petra Effenbergerová.

Za poslední den roku 2016 zaznamenal Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 33 událostí, z nichž přesně třetinu tvořily požáry s celkovou škodou 298 tisíc korun. Sedm požárů likvidovali hasiči v rámci územního odboru Kladno. Loni na Silvestra bylo z 38 zásahů 20 požárů. "První výjezd nového roku si připsali berounští profesionální hasiči, kteří byli deset minut po půlnoci přivoláni do centra města, kde byl z Tovární ulice ohlášen požár v posledním patře vysokého panelového domu. Operační důstojník na místo vyslal i dobrovolné jednotky z Chyňavy a Králova Dvora," konstatoval tiskový mluvčí HZS Středočeského kraje Ladislav Holomčík s tím, že naštěstí šlo jen o zahoření pyrotechniky, která přistála na parapetu, kde ležela krabice s cukrovím. Plameny ale poničily plastové okno a vznikla škoda ve výši 10 tisíc korun.

Od půlnoci do půl třetí se středočeské statistiky rozrostly o 11 zásahů, ve kterých převažovalo 9 požárů. Většinou hasiči likvidovali následky nesprávné manipulace se zábavní pyrotechnikou a hořící kontejnery, čemuž i s požárem v Berouně odpovídají relativně nízké škody na majetku v částce 31 tisíc korun. Pak byl skoro až do šesti hodin klid. Ve srovnání se vstupem do loňského roku bylo výjezdů o polovinu méně a obdobně klesl i počet požárů.