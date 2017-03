Hasičům dali zabrat vlci i rotvajler

Králův Dvůr – Odchytem odložených a zatoulaných psů se v Králově Dvoře zabývají místní dobrovolní hasiči už několik let. Každoročně vyjíždějí na desítky odchytů psů nejen v Králově Dvoře, ale i v jeho okolí.

Psí útulek. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Alena Hesová

Mnozí z nich končí i v útulcích. Od začátku letošního roku už odchytili více než deset pejsků.

„Někdy odlovíme psa za chvíli, někdy to trvá i déle. Pamatuji si na případ, kdy jsme byli přivoláni k odchytu dvou psů, kteří utekli majiteli v lokalitě Křižatek v Králově Dvoře. Mělo se jednat o fenu a psa. My jsme je naháněli pěkně dlouho. Myslím, že to byly asi čtyři hodiny. Dá se říci, že jsme je nakonec uštvali. Už nemohli dál a my také ne. Když jsme je konečně odchytli, zjistili jsme ke svému velkému překvapení, že to nejsou psi ale čistokrevní vlci. Dodatečně jsme si tak uvědomili, že to nemuselo i dobře dopadnout. Naštěstí ale byli vyčerpaní," popsal jeden ze svých nepříjemných zážitků z odchytu psů velitel králodvorských hasičů Luboš Radvanský.

Majitel si vlky přivezl až z Kanady na chov. Celkem měl doma čtyři vlky a jednoho vlčáka. Zvířata choval v oboře, kterou jim nechal vybudovat. „No a oni mu z ní utekli. Doběhli až do Koněpruských jeskyň, kde jednomu místnímu chovateli zakousli jednu nebo dvě ovce," poznamenal Luboš Radvanský s tím, že daleko horší zážitek byl, když byli přivoláni k odchytu Rotvajler ve Zdicích.

Rotvajler hlídal fotovoltaickou elektrárnu a nějak se mu odtamtud podařilo utéct. Dostal se do jedné zahrady, ve které byli lidi. „Ti nemohli tam ani sem. Pes je v zahradě doslova uvěznil. Když jsme ho odchytávali, byl tak strašně rozzuřený, že jsem se ho tehdy bál i já," popsal doslova hororový zážitek velitel králodvorských hasičů s tím, že mnohé absolvované odchyty zatoulaných zvířat jsou pohodové.

„Už mám za sebou odchyt srnky, papouška i kuny," poznamenal Luboš Radvanský.