Heslo hořovických kynologů: Vašeho psa poslouchat nenaučíme. Ukážeme, jak na to

Hořovice – Výcvik psů i pořádání soutěží a kulturních akcí. Tím vším se zabývá hořovická organizace kynologů. Od jejího předsedy Jiřího Křemena se v rozhovoru dozvíme i to, v čem je výcvik psů prospěšný a jakou metodu Hořovičtí používají.

Jaký význam má kynologie?

Význam kynologie je velký. Učíme majitele psů, jak se psy zacházet, jak je vycvičit, aby jejich soužití přinášelo radost psům i jejich majitelům. Vše se děje pozitivní metodou výcviku.

Čím je výcvik psů především prospěšný?

Prospěšnost vidíme hlavně v tom, že se snažíme, aby majitelé psů, byli odpovědní za své psy a tak se zlepšilo soužití pejskařů a ostatních lidí. Jde hlavně o to, aby si mohl majitel říct: Mám spokojeného a šťastného psa.



Jaké akce lidem nabízíte?

Na začátku roku pořádáme Kynologický ples. V dubnu jde o Oblastní výstavu psů, která se letos uskuteční 17. tohoto měsíce. Na měsíce červen a září jsou naplánované prodloužené výcvikové víkendy v Nadějkově. Konec října je ve znamení Závodu Pernikla, na každou neděli připadá výcvik kurzistů.

Co byste vzkázal lidem, kteří o výcviku psa uvažují?

Naše heslo: přijďte k nám, my vašeho psa nenaučíme poslouchat, ale ukážeme jak na to. Čas strávený u nás na cvičáku je tak krátký, náš čtyřnohý kamarád od nás toho času vyžaduje znatelně víc!