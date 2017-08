Hořovice požadují změnu jízdního řádu

Berounsko - S koncem kalendářního roku je již řadu let tradičně spjato vydávání nových vlakových jízdních řádů na následujících dvanáct měsíců. Letošek nebude výjimkou. Návrh Českých drah na jízdní řád s platností od 10. prosince mají již delší dobu k dispozici i obce a města na Berounsku.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Někde jsou spokojení, ale představitelé Hořovic se rozhodli zaslat zástupcům Integrované dopravy Středočeského kraje ohledně nového návrhu otevřený připomínkový dopis.

Důvod je zřejmý. Z nového jízdního řádu vyplývají pro třetí největší město regionu změny k horšímu. Vypuštěny jsou hned tři páry rychlíků na trati číslo 170 z Chebu do Prahy. Konkrétně jde o spoje, které směrem na Prahu podle současného jízdního řádu odjíždějí z Hořovic v 10.42, 12.42 a 21.42 hodin. Směrem na Plzeň jde o rychlíkové vlaky s odjezdy v 10.07, 12.07 a 21.07 hodin.

„Tímto dochází ke zhoršení dopravní obslužnosti občanů města Hořovic i okolních obcí do Prahy, Berouna, Rokycan a Plzně, kam naši občané cestují za prací, do škol, do institucí veřejné správy, do nemocnic a zdravotnických zařízení a také za kulturou, sportem a společenskou zábavou,“ podotkl místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík s tím, že v pracovní dny jde o zhruba 400 cestujících tam i zpět.

Podle radnice vypuštěním zmíněných šesti spojů, které denně využívají v Hořovicích desítky cestujících, dojde ke zhoršení dopravní dostupnosti ze všech míst našeho kraje, ale také ke zhoršení integrace dopravy, k níž se Středočeský kraj zavázal.

S novým jízdním řádem by došlo také k porušení hodinového taktu v denní době pro vlakové spojení mezi Prahou a Plzní.

„Od roku 1990 trvalo několik let, než jsme dosáhli toho, že Hořovice se staly železniční stanicí pro všechny rychlíky a než byl hodinový takt zaveden. Proto návrh nového jízdního řádu vnímáme jako neuváženou destrukci pracně zavedeného optimálního dopravního režimu,“ dodal Ondřej Vaculík.

Hlavní změny v jízdním řádu:Mají být zrušeny tři páry rychlíků na trati číslo 170 z Chebu do Prahy.



Ve směru na Prahu jsou to ty, které teď odjíždějí z Hořovic v 10.42, 12.42 a 21.42 hodin.



Směrem na Plzeň jsou to rychlíky s odjezdy v 10.07, 12.07 a 21.07 hodin.

Hořovičtí rovněž poukazují na fakt, že pro cestující je jízda vlakem už teď dost komplikovaná současnou optimalizací trati. Musejí počítat s častými zpožděními a rovněž výlukami vlaků.

„Vzdálenější města, jako jsou Hořovice, staví návrh úpravy jízdního řádu pro rok 2018 opět do pozice odtržených regionů. Z výše uvedených důvodů žádáme o dodržení hodinové taktové rychlíkové dopravy mezi Prahou a Plzní po celý den tak, jak tomu bylo dosud,“ uzavřel hořovický místostarosta.

Z navrhovaných změn nejsou nadšení ani někteří cestující. „Je fakt, že vlakem jedu maximálně třikrát čtyřikrát do měsíce, když mám nějaké schůzky v Plzni. Vždycky jsem využíval zrychlené vlaky, těmi klasickými je to moc dlouhé. Mě by se sice změny v jízdním řádu zase tolik nedotkly, ale dokážu pochopit lidi, kteří jedním ze spojů, co už nemá v Hořovicích stavět, jezdili pravidelně. Pro ně to určitě může být komplikace,“ řekl Tomáš Škoda.

„Já v tom zase tak velký problém nevidím. Kdo chce, najde si jiný spoj. Byť třeba bude muset jet dřív. Myslím, že vlaků na oba směry od nás jezdí poměrně dost. Železnici využívám často, mám totiž možnost jezdit levněji,“ přidala Alena Prokopová.

Představitelé Zdic ani Králova Dvora, které se rovněž nacházejí na trati číslo 170, návrh nového jízdního řádu nepřipomínkovali.

„V rámci zastupitelstva nemáme v současné době k návrhu žádné připomínky. Oproti Hořovicím jsme asi v trochu jiné pozici, máme tady dvě zastávky, u kterých rychlíky tolik nestaví,“ konstatoval starosta Králova Dvora Petr Vychodil a připomněl, že aktuálně se na tamní zastávce pracuje na opravě a optimalizaci trati.

„Součástí by mělo být i nové nádraží. To současné by mělo být zbouráno a má tam vzniknout zastávka s podélným stáním, podobně jako v Popovicích. Navíc se má pod železnicí vybudovat podchod,“ dodal Petr Vychodil.