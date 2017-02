Hořovičtí chtějí vytlačit kamiony z města

Hořovice – Kolik projede Hořovicemi kamionů? Je jejich podíl více než třetinový? Odpovědi na tyto otázky hledají ve městě odborníci. Ti zjišťují nejen přesné údaje, ale mají navrhnout i řešení, která by městu ulevila.

Velkým problémem města totiž je, že nákladní vozy si přes město zkracují cestu například ve směru na Příbram. Zatížené je tak i samotné centrum a jeho přilehlé ulice.

Starosta Hořovic Jiří Peřina zmínil, že pro celé Hořovicko by bylo ideální, kdyby kamiony z dálnice vůbec nesjížděly a dojely až na městský okruh Prahy. Odtud by směřovaly na jih či sever. „Stejně tak by to mělo být i v případě kamionů, které vyjíždějí z města Žebrák, i tato vozidla by měla být navedená na dálnici," konstatoval starosta Jiří Peřina.

Hořovičtí se odvolávají na koncepci ministerstva dopravy, podle které by měl tranzit probíhat po dálnicích a silnicích první třídy. „V Hořovicích takovou situaci nemáme, tím pádem bychom se tranzitní dopravy mohli zbavit," domnívá se starosta. Pokud by k tomu došlo, zástupci města počítají s tím, že by byla více zatížená městská policie.

Výrazné zklidnění dopravy nejen v centru Hořovic a přilehlých ulicích by přinesl východní obchvat. Ten vstoupil do hry před několika lety, v posunu brání komplikace s pozemky. To se nyní Hořovičtí pokusí zvrátit. Městský stavební úřad bude ve spolupráci s pozemkovým úřadem řešit pozemky tak, aby je bylo možné zcelit a směnit.

Dále by šlo o investici kraje, který by požádal o dotační podporu.