Hořovičtí: Parkování musí být bezplatné

Hořovice - Nové parkoviště u hořovické nemocnice vyřeší nedostatek parkovacích míst v lokalitě i dopravní problémy, které jsou s tím spojené. Pozemek pro novou parkovací plochu poskytlo nemocnici město, a to bezplatně. O výstavbu se postará nemocnice.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Stavební práce byly již zahájené, budou pokračovat podle počasí. Zástupci nemocnice předpokládají, že první vozy by mohly na parkoviště vjet v létě. Co však není dořešené, je varianta parkování. Budou zde řidiči platit poplatek za parkování jako u berounské nemocnice, nebo se zde bude parkovat zadarmo?

Zatímco představitelé města Hořovice jsou přesvědčeni o tom, že je možná pouze druhá varianta, zástupci nemocnice o provozním řádu rozhodnou až v příštích měsících.

Podle vyjádření starosty města Hořovice Jiřího Peřiny je zpoplatnění parkoviště ale vyloučené. „Je tak uzavřená i smlouva. Pozemek jsme od státu získali bezplatně, nemocnici jsme ho převedli bezplatně, i jeho užívání musí být bezplatné," říká starosta Jiří Peřina s tím, že pokud by se poplatek na parkovišti zavedl, smlouva by se stala neplatnou a město by pozemek získalo zpět. Jiří Peřina navíc upozornil, že bezplatné využívání je podmínka státu.

Konečná varianta parkování tak není potvrzená. O úklidu parkoviště mají ale Hořovičtí jasno. „Město se bude o pozemek starat jako o veřejné prostranství. Nemocnice zajistí zimní údržbu," konstatoval místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík s tím, že parkoviště bude pod dohledem městské policie. Zástupci města Hořovice se domnívají, že myšlenka zpoplatnění parkoviště vznikla z obavy, aby se z nového parkoviště nestala odkládací plocha například pro obyvatele Višňovky. Jsou přesvědčeni, že tyto obavy jsou zbytečné.