Hořovičtí pěvci míří do celostátního kola prestižní soutěže v Karlových Varech

Hořovice - Pěvci z Hořovic zahájili tradiční soutěžní maraton, ocenění převzali v Praze i Mělníku. Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové se soutěží účastní řadu let, ani letošní rok není výjimkou.

Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice zahájili tradiční soutěžní umělecký maraton.Foto: archiv ZUŠ Hořovice

Na konci ledna absolvovali již popáté uměleckou soutěž s mezinárodní účastí Allegro 2017, a to v sále Emy Destinnové Kaiserštejského paláce na Malostranském náměstí v Praze.

Také čtěte: Při přepadení seniorek byl mezi lupiči i vrah

Hořovičtí zpěváčci zde získali ocenění v několika kategoriích. Bodovali v sólovém i komorním zpěvu. V sólovém zpěvu dětí do pěti let obsadily nejvyšší příčky tříletá Ada Rooks, o rok starší Eliška Červenková a pětiletá Nora Rooks. V kategorii sólového klasického zpěvu si ceny vyzpívaly Julie Lišková a Šárka Červenková. „Vítězem se stal Martin Jirák," zmínila Květuše Ernestová s tím, že dětem není cizí ani muzikálový zpěv, druhou cenu získaly za provedení tří písní z dětského anglického muzikálu Popelka.

Mezinárodní porotu tvořili dirigenti, skladatelé, operní režisér, pěvkyně nebo multiinstrumentalista Petr Kužvart ze skupiny Chinaski. Právě tato porota rozhodla o nominaci na koncert vítězů.

V únoru se ve velkém sále Domu dětí a mládeže v Mělníku uskutečnilo krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Hořovice reprezentovali Martin Jirák, Šárka Červenková a Tereza Ševítová, a to v kategorii A 2 sólového klasického zpěvu dětí od 6 do 11 let.

Nepřehlédněte: Neplatiči končí na ubytovně

Vynikajícího úspěchu dosáhl sedmiletý Martin Jirák, který výborným výkonem obhájil své loňské prvenství ve zmíněné kategorii A 2. V kategorii C 1 – sólo zpěv pop ocenila porota druhou cenou výkon třináctiletého Filipa Strejce. Oba pánové, držitelé ocenění Hořovický Talent 2016, budou Středočeský kraj reprezentovat v celostátním kole prestižní pěvecké soutěže v Karlových Varech v druhé polovině března 2017.