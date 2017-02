Hořovičtí senioři žádají úpravu koupelen

Hořovice - Koupelny hořovického domu s pečovatelskou službou, ve kterých jsou umístěné vany místo sprchových koutů, nejsou vhodné pro seniory. Především pro ty se sníženou pohyblivostí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Že to není ideální řešení, se vědělo od začátku," přiznávají zástupci města Hořovice.



Chybu si Hořovičtí uvědomili už před dvěma desítkami let, kdy projekt vznikal. Nedalo se ale už nic změnit. Byla by tím ohrožená dotace, která stavbu podpořila.

O nápravu se chtěli pokusit už několikrát, a to předchozí vedení domova důchodců a DPS. Nikdy se to ale nepodařilo. A důvod? Jedním z nich byl i ten, že rekonstrukce koupelen nezapadala do žádného dotačního titulu sociální oblasti. To se nyní mělo změnit. S nápadem dalšího pokusu přišla ředitelka hořovického domova důchodců a domu s pečovatelskou službou Drahomíra Boubínová.



Zřizovatelem DPS a domova důchodců Na Výsluní je město Hořovice. Jeho představitelé na podnět Drahomíry Boubínové reagovali a k podání žádostí o dotaci chtěli využít program ministerstva práce a sociálních věcí Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. Program chtěli využít nejen pro úpravu zmíněných koupelen v DPS, ale i na nákup automobilu s úpravou pro osoby se sníženou pohyblivostí pro domov důchodců.

Kvůli schvalování žádostí o tyto dotace se hořovičtí zastupitelé sešli přímo v místním Domově Na Výsluní. Dotace, které mají usnadnit život seniorům, byly projednané hned v úvodu pondělního zastupitelstva.

Starosta Jiří Peřina však upozornil na změnu, která se týká koupelen. „Chtěl bych poděkovat panu předsedovi kontrolního výboru Petrovi Karbanovi, který nás přivedl na podstatný moment výzvy, na kterou se dají žádosti podávat. Museli jsme pozměnit usnesení a žádat nakonec na dotaci na domov seniorů. Výzva se totiž netýká domu s pečovatelskou službou, navíc je zde problém se zástavním právem," konstatoval starosta Hořovic Jiří Peřina a doplnil, že takto si představuje práci konstruktivní opozice.



Dotace na koupelny a upravený automobil pro domov důchodců

Aktuální dotační možnost nelze tedy využít pro úpravu koupelen domu s pečovatelskou službou. Lze z ní však požádat o podporu na úpravu koupelen domova důchodců, které také nejsou bezbariérové. „Mrzí nás, že nyní nedokážeme udělat vše najednou. Budeme ale hledat takové zdroje, které by umožnily i rekonstrukci koupelen domu s pečovatelskou službou," sdělil starosta.

Hořovičtí uvažovali i o tom, že by o příspěvek na úpravu sociálek v DPS požádali sponzory. Nakonec od této varianty ustoupili. V tomto případě by se koupelny upravovaly postupně, a to by senioři byli vystaveni nepříznivým podmínkám na mnohem delší dobu.

Zastupitelé nakonec schválili odeslání žádostí o dotace na koupelny a upravený automobil pro domov důchodců.

Veřejného jednání zastupitelstva se zúčastnili i obyvatelé domu s pečovatelskou službou. Svou nespokojenost vyjádřili přímo na místě. „Sedmnáct let se slibuje, že se s tím něco udělá. Starší lidi se tam koupat nemohou, do vany se nedostanou. Jak dlouho budeme čekat na nápravu?" ptal se jeden z klientů.

Starosta Jiří Peřina řekl, že plánovaná úprava koupelen v DPS nezapadne. Ani nemůže. „Rýsuje se obecně závazný předpis, který do budoucna ukládá povinnost příspěvkovým organizacím a jejím zřizovatelům v této oblasti zajistit sociální zařízení, které splňují standarty jednadvacátého století," upozornil starosta.

K problému se vyjádřila i ředitelka domu s pečovatelskou službou a domova důchodců Domova Na Výsluní. „Je nám líto, že musíme klientům domu s pečovatelskou službou sdělit, že prostředky z této výzvy na úpravu koupelen poskytnout nelze. Díky panu Karbanovi jsme rozjeli rychlejší komunikaci s ministerstvem. Jeho zástupci nám sdělili, že důvodem je to, že jde o nájemní byty, nikoliv o pobytovou sociální službu. Budeme hledat jiné prostředky," prohlásila ředitelka.

Určitou možnost nastínil zastupitel města Hořovice a krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Jan Skopeček, který připomněl, že vhodné fondy v příštích měsících nabídne kraj.