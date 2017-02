Jardu Jágra dovezli do cíle masopustního průvodu na voze

Neumětely - Půjdem po vesnici, čeká nás zpěv a tančení. Chaso, slyš můj hlas, moje slovo tady platí, ať se za rok sejdem zas. Tak promluvil při předávání masopustního práva neumětelský starosta Luděk Kuniak.

Neumětelskými ulicemi prošel masopustní průvodFoto: DENÍK/Radka Kočová

Poté se návštěvníci v maskách i bez nich vydali do průvodu. Luděk Kuniak v úvodu prozradil, proč se maškary vydávají do ulic obce už v ranních hodinách a čím vším je masopust v Neumětelích výjimečný.

Průvod maškar vychází po desáté, není to příliš brzy?

Pro nás je to až pozdě. Místní už od rána netrpělivě čekají s pohoštěním. Lidé odbíhají i z průvodu, aby mohli vše připravit. Očekáváme, že spoustu dobrot nabídne i medvěd. Občerstvení, které domácnosti nabízejí je opravdu pestré, a to v jídle i pití.

Procházíte všechny ulice obce?

Nemůžeme žádnou vynechat. V předchozích letech si například v lokalitě Chaloupky, kde je jeden domek vedle druhého, stěžovali, že tam nechodíme. Když tam nyní dorazíme, mají lidé venku připravené stolky plné občerstvení. A tak je to po celé obci. Domácností, které průvod maškar vítají, letos s kapelou Třehusk, je každým rokem hodně.

Na průvod máte celý den, vydrží všichni až do konce?

Žid je trénovaný, ten vydrží. Medvěda máme letos ale jiného, ten loňský pravděpodobně někde v brdských lesích pošel. Nebyl jediný, kdo to nezvládl. Před lety jsme tu měli i Jardu Jágra, ten vydržel jen tři sta metrů. Máme zdokumentované, že maska Jardy Jágra s číslem dresu 68 se do cíle dostala jen díky tomu, že ji tam dopravili na voze.

Jakou další akci nabídnete?

Tou největší by mělo být setkání s originální moravskou dechovou kapelou Moravanka. Rádi bychom, aby se tato hudební akce uskutečnila letos v červnu.