Jaroslav Šimek odchytává holuby přes čtvrt století

Tmaň - Počet holubů ve městech se snaží vedení radnic podle zákonných možností usměrňovat. O eliminaci holubů v berounském regionu se už přes dvacet let stará Jaroslav Šimek ze Tmaně. Jejich regulaci zajišťuje jak pro město Hořovice, tak i Beroun.

Holub. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Ivan Babej

Kolikrát do roka se holubi odchytávají?

Jednou ročně. Záleží na tom, jaká je zima. Většinou od dvacátého listopadu do začátku března. V době, kdy nemají co žrát a chytnou se na návnadu, která se dává do odchytového zařízení. Odchytové klece se dávají na střechu a do nich se vkládá obilí, na které se holubi nalákají.

Kolik holubů za sezonu odchytnete?

Za uplynulou sezonu jich bylo v Berouně 980 kusů.

Do kolika klecí je chytáte?

Na rovné střechy dávám vždy tři až čtyři klece. Podle výskytu. Klece chodím vybírat třikrát do týdne.

Jak byste zhodnotil situaci v Berouně. Jsou tu holubi přemnoženi?

V Berouně ani v Hořovicích přemnožení holubů nehrozí. V Hořovicích téměř žádné nemají.

Jsou holubi nějak nebezpeční pro lidi?

Samozřejmě. Hlavně pro děti. Přenášejí vážné nemoci.

Co by měli lidé udělat v případě, že mají někde s holuby problémy, které by chtěli řešit? Třeba u svého bydliště?

Musí na majitele domu a nebo vlastníka bytu. Společenství vlastníků musí takový problém řešit samo. Město ho řešit nebude. To řeší poletující holuby na střechách. Mohou se klidně obrátit na mě.

Jak dlouho už deratizaci holubů na Berounsku a Hořovicku děláte?

Už od roku 1991. Když jsem s tím začínal, byla to katastrofa. Nikdo je předtím neodchytával, takže byli přemnoženi. V té době jsme jich také odchytili přes tři tisíce za čtyři měsíce.

Co s těmi odchycenými holuby děláte?

Dávám je utratit na veterinární správu. Jejich likvidaci platí město.