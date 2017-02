Jiřího odnaučili pít alkohol policisté

Beroun – „Nepiji alkohol." Kdo z vás to může říci? Abstinentů je mezi námi jako šafránu.

Jiří Tejnor s vnoučkemFoto: archiv rodiny

Jiří Tejnor z Berouna je jedním z nich. Svého posledního panáka si dal v roce 2000. „Kvůli alkoholu jsem přišel na půl roku o řidičák, tak jsem přestal pít," vysvětlil důvod své abstinence čtyřiapadesátiletý muž.



Jiří si před sedmnácti lety zašel po práci s kamarády na panáka, a pak sedl do auta a jel domů. Pár metrů před cílem ho večer zastavila policejní hlídka. „Tenkrát jsem měl velkou smůlu.

Policisté čekali na někoho konkrétního av mezičase si zastavili mne. Nadýchal jsem půl promile," vzpomíná Jiří Tejnor. Přestože svůj řidičský průkaz dostal zpět už po čtvrt roce, své rozhodnutí nepít nezměnil.



„Syn hrál na Kladně hokej a já ho každý den vozil na trénink a nebo zápas. Nechtěl jsem riskovat, že o řidičák zase někdy přijdu. Už by to nebylo na pár měsíců ale na pět let," poznamenal letitý abstinent.



Na panáka či pivo nedostane chuť ani v rozjařené společnosti. Jen jednou udělal výjimku a svoji abstinenci porušil. Dodnes na to hořce vzpomíná.



„Před rokem a půl jsem vdával dceru a při té příležitosti jsem se svým zetěm vypil lahev skotské. Za dva dny mě musela manželka odvézt do nemocnice," popsal svůj abstinenční prohřešek Jiří Tejnor. Jeho organismus si nedokázal po letité abstinenci s tak velkým množstvím alkoholu poradit.