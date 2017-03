Kácení stromu v Berouně: o osudu staré vrby rozhodl arborista

Beroun – Obchodní akademie a pedagogická škola Beroun přišla o svoji dominantu. Město nechalo pokácet starou vrbu, která stála v těsném sousedství budovy střední školy. Její studenti i někteří obyvatelé Berouna se s tím v prvním okamžiku nemohli smířit. Vadilo jim, že mnoho desítek let starý a kolem patnácti metrů vysoký strom zmizel.

„Je to nehoráznost. Proč někdo kácí takový krásný a starý strom. Komu tam vadil. Chodili jsme k němu kouřit a scházeli jsme se u něj po škole s kamarády," poznamenala studentka Simona Šteklová.

O jejím pokácení se rozsáhle diskutovalo i na sociální síti. Někdo kácení stromu kritizoval, jiný to kvůli jeho zdravotnímu stavu schvaloval. „Vím, že byl nemocný, ale možná by ho stačilo seříznout u kmene. Z pahýlu by vyrazily nové větve a strom by byl zachráněn," radil Pavel Krocman z nedalekého sídliště Na Parkáně.

„Pro kácení stromů je rozhodující jejich zdravotní stav, a ten nebyl u vrby dobrý. Stav vrby posuzoval certifikovaný evropský arborista ," uvedla k pokácení vrby mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu si vrba, která měla pod místem větvení obvod kmene 630 centimetru, říkala o pokácení už dříve. Její zdravotní stav byl velmi špatný. Při jeho kontrole se zjistilo, že je dřevo vrby plné dřevokazné houby ohňovce obecného. Vrba celkově prosychala a odumírala. Na základě odborného dendrologického posouzení, které se uskutečnilo v prosinci loňského roku, doporučil certifikovaný evropský arborista Vladimír Kropáč její pokácení.

„To, že má vrba špatný zdravotní stav, bylo vidět i zvenčí. Měla prasklý kmen. Měsíce jsem bombardoval úřady, aby s vrbou něco udělaly. Několikrát jsem o to město žádal. Naposledy loni. Teprve tehdy se mou žádostí začali vážně zabývat. Pokáceli ji ale až za několik měsíců. Štěstí, že se nikomu nic nestalo. Kolem vrby procházela denně spousta lidí," informoval Milan Sailer. Podle něho je v berounských alejích hodně stromů, které mají špatný zdravotní stav.