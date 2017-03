Kardinál Miloslav Vlk miloval létání a obyčejné lidi

Region - Na kardinála Miloslava Vlka, který v sobotu zemřel, vzpomíná mnoho lidí. Při svých pracovních i soukromých cestách navštívil také Berounsko, Rakovnicko, Příbramsko a Kladensko. Kardinál podlehl rakovině plic dva měsíce před svými 85 narozeninami.

Jeho pohřeb se uskuteční v sobotu 25. března v 11 hodin v Chrámu sv. Víta v Praze. Rozloučit se s ním mohou lidé ve čtvrtek a v pátek, kdy bude jeho tělo vystaveno.

Zesnulý kardinál měl velmi pestrý život. Vyzkoušel si v něm i práci obyčejných lidí. Pracoval jako archivář, dělník ve fabrice i jako myč oken. Kardinálem se Miloslav Vlk stal v roce 1994. Jmenoval ho Papež Jan Pavel II.

Beroun

Zesnulý kardinál miloval létání. V oblacích dost často slavil i své narozeniny. Jedny kulaté slavil i v berounském regionu. Když slavil osmdesátiny, proletěl se v balonu nad Karlštejnskem a Brdami ve výšce 150 metrů. Balon startoval na karlštejnské louce a s kardinálem tehdy letěl jeho dlouholetý kamarád Petr Živný. Ten mu k jubileu netradiční dárek věnoval.

„Sám jsem toužil letět balonem, a protože znám pana kardinála jako nesmírně odvážného, statečného a sportovně založeného, jezdí na kole a lyžuje, tak jsem se zeptal na jeho sekretariátu, jestli je to vhodný dárek. Když řekli, že ano, tak jsem zařídil potřebné a dnes s ním poletím. Myslím si, že málokdo z církevních hodnostářů by se toho odvážil," poznamenal k dárku před pěti lety Petr Živný.

Poslední rozhovor kardinála s Deníkem:

Kardinál Miloslav Vlk: Komunismus zničil cit pro právo a spravedlnost





A mohl být se svým dárkem spokojen, protože kardinál byl z letu nadšený. Let tehdy okomentoval slovy: „Byla to nádhera." Když se balon blížil dvacetikilometrovou rychlostí k brdským lesům a míjel Mníšek pod Brdy, zavzpomínal Miloslav Vlk na chvíle, které v této krajině prožil.

„Původně jsem si myslel, že letíme přes Mokrý Vrata. V jejich okolí jsem strávil příjemné chvíle," poznamenal v květnu roku 2012 kardinál. Balon, který pilotoval Jan Smrčka z Kozolup u Berouna,s ním tenkrát přistál v řepkovém poli za obcí Záhořany u Mníšku pod Brdy.

„Když při příležitosti oslav svých osmdesátin přijel kardinál Vlk do Karlštejna, tak jsem s ním před letem balonem povečeřel, a také jsme si díky panu kastelánovi Jaromíru Kubů prošli hrad Karlštejn. V kapli císaře Karla IV. nám pak kardinál zajímavě povyprávěl o její výzdobě. Moc rád na všechna naše setkání vzpomínám," uvedl Jan Smrčka.

Příbram

Na kardinála Vlka vzpomínají velmi rádi i lidé v Drahenicích nedaleko Příbrami, kde před více než čtyřiceti lety sloužil pravidelné bohoslužby. Na ně se sjížděli lidé ze širokého okolí. To potvrzují i manželé Chourovi. „Vždy měl plný kostel lidí. Nikoho nikdy neurazil a s každým vycházel po dobrém. Uměl lidem naslouchat, promluvit s nimi a utěšit je. Sálala z něj neuvěřitelná lidskost," řekla Deníku Marie Chourová.

Nebylo nic neobvyklého, že po skončení mše na něj lidé ještě čekali před kostelem. Rád s nimi totiž hovořil o radostech i starostech všedního života. „Klidně by s člověkem popovídal u piva. S kluky dokonce hrál fotbal," dodala Marie Chourová.

Nouzí o ministranty proto netrpěl. Ti mu pomáhali během bohoslužeb. Jedním z nich byl Jaroslav Choura. Za pomoc při mších je Miloslav Vlk brával na výlety.

"Navštívili jsme s ním Prahu, ale velkým dobrodružstvím pro nás bylo několikadenní stanování na Lipensku. Byl to neuvěřitelně vzdělaný člověk, a to nejen v oblasti teologie. Navíc zůstával skromný a ochotný, " uzavřel Jaroslav Choura.

Miloslav Vlk měl na Příbramsku i úzké vazby k Rožmitálu pod Třemšínem, kde působil jako kněz v letech 1972 až 1978, a kam se po změně režimu často vracel. V roce 2015 byl také hlavním celebrantem poutní mše svaté u kapličky pod brdským vrcholem Třemšín se vzpomínkou na Jakuba Jana Rybu. Často celebroval i mše na Svaté Hoře v Příbrami.

Rakovník

Své stopy kardinál Miloslav Vlk zanechal i v Novém Strašecí na Rakovnicku, které navštívil v létě 2009. Navštívil místní obecní úřad a faráře Víta Uhra.

Často jezdil i do kladenského regionu. Do Slaného zavítal poprvé v devadesátých letech při výročí spisovatele Václava Beneše Třebízského, na jehož tvorbu měl osobní vzpomínky. Jeho knihy četl jako dítě. „Byl to člověk, který uměl lidi zaujmout, byl výborný diskutér, pohotový ve svých odpovědích na otázky. Vždy zdůrazňoval, že je důležité vycházet z kořenů naší historie, které zde na Slánsku jsou. Kardinála Vlka pojilo také přátelství s bývalým starostou Ivo Rubíkem," řekl Vladimír Přibyl, vedoucí Odboru kultury Městského úřadu ve Slaném.



Kardinál Vlk nechyběl ve Slaném ani v roce 2008 na oslavách 350. výročí příchodu piaristů do Slaného, kde zdůraznil důležitost vzdělání jako základ všeho. Slavnostní odpoledne zahájil tehdy starosta města Ivo Rubík. Promluvil o historii piaristů ve Slaném a odhalil pamětní desku. Poté kardinál Miloslav Vlk desce požehnal a následovala mše svatá v bývalé kolejní kapli Zasnoubení Panny Marie. Odpoledne zakončil koncert hudebního tělesa Capella Regia, chlapeckého sboru Pueri Gaudentes a Roberta Huga.

Kladno

Samotné Kladno navštívil v roce 2005, kdy byl pozván k vysvěcení nových zvonů v kostele svatého Václava v Kladně-Rozdělově a v dubnu 2009 posvětil v Kamenných Žehrovicích zvon svatého Vojtěcha a Martina, který daroval někdejší obyvatel Kamenných Žehrovic Martin Peroutka. Pro jeho umístění postavili místní dokonce i novou kapličku v hodnotě tří milionů korun. K jejímu vysvěcení se vrátil kardinál do obce téhož roku v září.