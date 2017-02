Karel IV. se po staletích rozjel do světa

Karlštejn – Císař Karel IV. byl velký cestovatel, ale o existenci států, které na konci loňského roku a na začátku toho letošního navštívila jeho soška,nejspíš vůbec nevěděl.

Jaromír Kubů se soškou Karla IV.Foto: archiv kastelána



Malá soška, kterou si v roce oslav 700. výročí narození Karla IV. turisté při návštěvě hradu Karlštejn kupovali jako suvenýr, cestovala po světě díky spontánnímu nápadu kastelána Karlštejna Jaromíra Kubů.



„Byl to jen takový náhlý nápad. Sošky Karla IV. jsme v loňském roce v rámci oslav císařova 700. výročí narození prodávali turistům. Firmě, která nám je dodávala, jich pak několik zbylo a nabízela je za zlevněnou cenu. No a já je od ní koupil. Sošky jsem potom rozdal mým známým a přátelům, kteří se mi zcela náhodně zmínili, že odjíždějí někam na dovolenou," vysvětlil kastelán Karlštejna Jaromír Kubů.



Panovníkovu sošku kastelán věnoval svým přátelům s žádostí, aby ji vzalis sebou na dovolenou a v zahraničí ji vyfotili. „Oni mi vyhověli. Soška putovala do různých koutů světa. Přátelé ji pak vyfotili a snímky mi pak poslali. Sešlo se mi tak opravdu velké množství fotografií z různých koutů světa," konstatoval Jaromír Kubů.



Karel IV. tak v rámci svých 700. narozenin navštívil například Thajsko, Srí Lanku, kde ho vyfotili dokonce na pláži Hikkaduwa, dále Kanárské ostrovy, a to Tenerife i Gran Canaria, na Floridu, kam ho vyvezla Olga Matušková, vycestoval i do Kanady a dalších států.



„Všem je nám jasné, že všechna ta místa Karel IV. ve svém století navštívit ve skutečnosti nemohl. Ale my v 21. století už ano," poznamenal kastelán Karlštejna.

Když hrad Karlštejn navštívil premiér Srí Lanky, prozradil mu kastelán, že se soška Karla IV. dostala až do jeho země a na pláž Hikkaduwa.



„Premiér byl mile překvapen, že soška zakladatele Karlštejna navštívila jeho oblíbenou pláž," dodal Jaromír Kubů.