Karlštejn se otevřel na pár dnů turistům

Karlštejn - Oblíbený hrad Karla IV. má za sebou velmi úspěšnou sezonu. Kdo chce, může si ho přijít prohlédnout i na konci letošního roku.

Hrad KarlštejnFoto: Deník/archiv

Hrad Karlštejn má sice už po sezoně a je otevřen pouze o víkendech, ale v těchto dnech ho mohou turisté opět navštívit i ve všedních dnech.



„Letošní sezona byla veleúspěšná. Takže jsme s ní spokojeni. Až do 8. ledna je hrad Karlštejn kromě pondělí otevřen každý den od 10 do 15 hodin," upozornil kastelán hradu Karlštejn Jaromír Kubů.



Návštěvníkům je k dispozici pouze první návštěvní okruh Soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV.

Okruh zahrnuje historické interiéry dvou pater Císařského paláce a spodních podlaží Mariánské věže s cenným vybavením ze 14. – 19. století. Návštěvníci také uvidí Rytířský sál s kaplí sv. Mikuláše, Mariánské nádvoří, renesanční interiéry děkanství, Karlovu ložnici s kaplí sv. Václava, Audienční síň, Královský sál předků a Hodovní síň, Hradní pokladnici, Klenotnici a další historické zajímavosti.



Na této trase je rovněž vystavena kopie české svatováclavské koruny.



Hrad Karlštejn letos navštívilo o 75 tisíc turistů více než tomu bylo v uplynulém roce.



„Myslím, že takový obdobný skok v navýšení počtu návštěvníků náš hrad v minulosti nikdy nezažil," poznamenal kastelán Karlštejna. Od 9. ledna až do 3. února bude hrad Karlštejn opět veřejnosti uzavřen.