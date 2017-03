Kluby turistů nutně potřebují mladou krev

Beroun - Studentky 3. LA Obchodní akademie a Střední pedagogické školy Beroun převzaly v úterý dopoledne v obřadní síni berounské radnice šek na patnáct tisíc korun. Uspěly v druhém ročníku soutěže projektu Doodpadu na téma Co do kanalizace nepatří, aneb To fakt nevyčistíš.