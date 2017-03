Koupelny pro seniory: radost vystřídalo zkamání

Hořovice - Radost vystřídalo zklamání, a to dvakrát za sebou. Hořovičtí začali před několika týdny připravovat žádost o dotaci na úpravu koupelen v místním domově s pečovatelskou službou, kde sociální zařízení nevyhovují lidem se sníženou pohyblivostí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Kvůli tomu, že hořovická DPSka není pobytovou sociální službou, ale jsou v ní nájemní byty, není nakonec možné o dotaci požádat.



Úpravu koupelen na bezbariérové Hořovičtí následně přesunuli na sousední domov důchodců. I zde senioři musí překonávat různé překážky, než se dostanou například do sprchy. „I v tomto případě se nakonec ale ukázalo, že nemůžeme koupelny přestavět na bezbariérové," konstatoval místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík s tím, že není možné dodržet podmínky, které takové úpravy provázejí.

Bezbariérový prostor koupelen má totiž dané minimální rozměry. Ty v hořovickém Domově Na Výsluní se ale nemohou zvětšit na úkor pokojů, které mají také své parametry. Podle odborníků nelze příčky posunout ani na ani na úkor chodby. Varianta, při které by se stávající budova zbourala a postavila znovu s vyhovujícími koupelnami, je pro pro Hořovické nepřijatelná.

Problém s koupelnami pro seniory nastal už v době před dvěma desítkami let, kdy domov s pečovatelskou službou vznikal. Hořovičtí zmínili, že v době, kdy se na chybu přišlo, nebylo možné projekt předělat, ohrozilo by se tím přidělení dotačních prostředků.

Zástupci města Hořovice proto od žádosti o dotaci na bezbariérové koupelny ustupují. „Nejsme schopni splnit, co se po nás žádá," přiznává místostarosta Ondřej Vaculík. Hořovičtí se domnívají, že by mohli za peníze z rozpočtu města, nebo v rámci dalších dotačních prostředků, část koupelen domu s pečovatelskou službou a Domova Na Výsluní v budoucnu přeci jenom upravit. Muselo by ale jít o jinou variantu, než kterou nyní plánovali.

Situaci by mohl nyní alespoň částečně vyřešit stropní zvedací asistenční systém, který by byl k dispozici seniorům, kteří do nejvíce potřebují.

Zástupci města Hořovice a místního domova důchodců chtějí požádat o dotaci na toto zařízení z programu rozvoje a obnovy materiálně technické základny sociálních služeb. A to není jediná žádost, kterou hodlají v rámci tohoto programu uplatnit. Požádají i o finanční příspěvek na nákup dvou osobních automobilů s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu.

Zmíněnými žádostmi o dotace na asistenční systém i upravené vozy se budou zabývat i zastupitelé města Hořovice, a to na veřejném zasedání, které se uskuteční v nadcházejícím týdnu ve středu 29. března. Jednání začíná 16 hodin v místním klubu Labe.