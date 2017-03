Králův Dvůr investuje do chodníků miliony

Beroun - Po dlouhodobé nemoci zemřel v pondělí 6. března Jan Calta, dlouholetý ředitel pardubického Onkologického centra Multiscan a.s. a odborný ředitel společností Jessenia a.s. a NH Hospital a.s., které provozují Rehabilitační nemocnici Beroun a Nemocnici Hořovice.