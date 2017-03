KRÁTCE: Co se děje na Berounsku?

Přinášíme vám krátké zprávy z Berounska.

Palackého ulice a Plzeňská brána v BerouněFoto: Petra Lišková

Zítřejší setkání představí země Asie a Indonésie

Zaječov - Cyklus Promítání z cest pokračuje zítra v Zaječově. Cestovatelské setkání začíná v 19 hodin v místním kině. O zážitky z dobrodružné cesty po zemích Asie a Indonésie se podělí Marie Humlová. Třetí díl cyklu nabídne vyprávění a promítání fotografií z cest po Myanmaru, Thajsku, Laosu a Vietnamu.

V klubu zahraje Dixieland Zdíce a hořovický orchestr

Žebrák - Vystoupení školního orchestru Základní umělecké školy Hořovice a kapely Dixieland Zdice mohou zájemci navštívit zítra od 17 hodin v sále Kulturního klubu Žebrák. Akce má připomenout Mezinárodní den žen.

Čtěte také: Králodvorské čaje pokračují vystoupením Fiakru

Návštěvníci se mohou těšit na skvělé herecké výkony

Hořovice - Rodinný film se bude promítat dnes od 19.30 hodin v hořovickém Labi. Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva teenageři, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu? Co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou? A co když do tohoto rodinného testu vstoupí další, nečekaně dramatická událost? Na tyto otázky hledá odpovědi ve svém druhém celovečerním filmu talentovaný režisér Olmo Omerzu. Návštěvníci se mohou těšit na skvělé herecké výkony Karla Rodena, Vandy Hybnerové a dalších.

Tématem pořadu Hubněte zdravě je cukrovka a hubnutí

Berounsko - Každý čtvrtek po 11. hodině nabízí Český rozhlas Region Střední Čechy rady všem, kteří chtějí žít zdravě. V dnešním vydání pořadu Hubněte zdravě se doktorka Kateřina Cajthamlová spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem zaměří na to, jak souvisí cukrovka s hubnutím. Dozvíte se, jaké jsou největší obtíže, která pravidla nejčastěji porušujeme a jaké to může mít důsledky. Do pořadu Hubněte zdravě se můžete se svými dotazy zapojit i vy už dnes dopoledne na frekvenci 100,7 FM.

Broumští hasiči připravují v kulturním domě svůj bál

Broumy - Sbor dobrovolných hasičů Broumy se připravuje na svůj tradiční hasičský bál. Ten se uskuteční v sobotu 18. března v sále Kulturního domu Broumy. K tanci a poslechu hraje a zpívá kapela Božejáci. Součástí hasičského bálu, který začíná ve 20 hodin, bude také předtančení místních žen z Tělovýchovné jednoty Sokol Broumy. Návštěvníci plesu se mohou těšit i na tombolu.

Čtěte také: Berounští přispějí na nové varhany katedrály svatého Víta

Zdičtí turisté pokračují v besedách a promítání

Zdice - V Městské knihovně Zdice se ve čtvrtek 23. března uskuteční třetí setkání nazvané Turistika na filmovém pásmu. Návštěvníci akce se při ní dozví o zajímavostech a příhodách z loňských výprav zdických turistů. Členové místního turistického oddílu budou promítat filmy ze svých výprav nejen po České republice ale i Evropě. Akce začíná v 18 hodin a potrvá až do 20 hodin.

Město získalo dotaci na opravu Plzeňské brány

Beroun - Na letošní rok je plánovaná oprava střešní krytiny a omítky berounské Plzeňské brány, která je součástí historického hradebního opevnění. Město na ni obdrželo padesátitisícovou dotaci od ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, do něhož je Beroun zapojen od roku 1994. Ze svého rozpočtu přidá město dalších 200 tisíc korun.

Zastupitelé města Beroun se v březnu sejdu dvakrát

Beroun - Veřejné zasedání zastupitelstva města Beroun se v březnu uskuteční hned dvakrát. Koná se nejen v pondělí 13. března v 15 hodin v Kulturním domě Plzeňka, ale i ve středu 29. března. V tomto případě začíná v 16:30 ve velké zasedací místnosti budovy radnice.

Čtěte také: Medvědi rokují po vzoru svého senátora