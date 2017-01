Lidé žádají bezpečnější přechod u zámku

Hořovice – Přechod u zámku není dobře zajištěný. S tímto upozorněním přišla za představiteli města Hořovice přišla maminka dítěte.

Lidé žádají bezpečnější přechod u hořovického zámkuFoto: DENÍK/Radka Kočová

Hořovičtí budou reagovat tím, že zabezpečení doplní. A to i přesto, že řada značení přechod doplňuje. „Téměř vše, co může, tam je. A to z obou stran," říká místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík. Na přechod řidiče upozorňuje nejen vodorovné značení v podobě červeného výstražného trojúhelníku s dvěma postavami. O bílé zebře informují i dvě svislé značky, v místě je navíc bílá klikatá čára.

Rada navrhla doplnit umístění optické psychologické brzy, jde o další vodorovné dopravní značení. Hořovičtí tak reagují na připomínku chodců. Navíc se domnívají, že auta, která jedou z centra města, problém nemají. Zvýšenou opatrnost si už vyžádala jízda městem.

Opačná situace může nastat při jízdě z druhé strany od Lochovic a od Příbrami, kde není po celou dobu žádný jiný přechod. „Zvláště kdo jede od Lochovic, jede stále po hlavní, jede podél zdi z jedné strany a nemá důvod mít zvýšenou pozornost," dodává Ondřej Vaculík s tím, že s vodorovným značením optická psychologická brzda má město dobré zkušenosti.