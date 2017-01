Lidi obtěžuje nákladní doprava, brání se peticí

Hořovice – Obyvatelům města Hořovice vadí nákladní doprava. Obtěžuje je natolik, že svůj negativní názor vyjádřili peticí. Přestože jde o krajské komunikace, na problém hodlá reagovat i samotné město.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

„Nás v této souvislosti zajímá nejvíce otázka omezení tranzitní dopravy," konstatoval starosta Hořovic Jiří Peřina. Hořovičtí stojí o řešení, které by bylo v souladu a s názory okolních obcí. Určité možnosti už předložili dva dopravní experti, kteří město navštívili. „Nastínili, jakou cestou se můžeme vydat," pokračuje Jiří Peřina.

Místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík přidal podrobnosti: „V první fázi odborníci zjistí podíl těžké dopravy v Hořovicích, to je velmi důležité." Místostarosta k tomu sdělil, že nejzatíženější je osa sever – jih, jde o trasu ve směru na Příbram.

Odborníci se zaměří i na trasu ve směru na nedaleký Komárov. „Ta je také hodně zatížená. Jezdí zde poměrně silná kamionová doprava přes Tlustici směrem na Sklenářku," připomněl Ondřej Vaculík s tím, že v místě je jediný viadukt, kde kamiony mohou projet.

Hořovičtí rozsah dopravní zátěže zatím jen odhadují, právě přítomnost dopravních expertů přinese odpověď na otázku, zda jsou jejich odhady správné, zda poměr nákladní dopravy odpovídá tomu, co předpokládají. „Domníváme se, že jde o třicet procent, může být ale menší," myslí si místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík. Vše bude jasné až po provedeném průzkumu, který zajistí odborníci. Ti navíc navrhnou opatření.

Hořovičtí počítají s tím, že variant může být více. „Opatření může být buď dílčí a proběhlo by v rámci města nebo obcí s rozšířenou působností, nebo může být radikální a komplexní, které by se pak muselo projednávat na úrovni kraje. Nyní jsme v první fázi, kdy musíme zjistit, jak by dopravní opatření mělo vypadat, aby bylo účinné," prohlásil Ondřej Vaculík. Hořovičtí počítají s tím, že celý průzkum i návrh na řešení dopravní zatíženosti města si vyžádá nemalé finanční náklady.