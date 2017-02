Malá kina bez 3D živoří, obce je musí dotovat

Berounsko – Vesnická kina ztratila svůj lesk a návštěvníky už před mnoha lety. Z chátrajících budov, které se povětšinou stavěly v akci Z, se staly sklady, herny i prostory pro podnikání.

Berounské kino Mír má novou technologii 3D.

V berounském regionu jich přežilo domácí kina, digitalizaci a 3D jen pár, a to jen díky tomu, že se obce rozhodly jejich provoz dotovat. V současné době je kromě berounského kina v provozu také kino v Broumech. V Litni bylo kino funkční ještě v loňském roce. Pak ukončilo spolupráci s berounským kinem a přestalo promítat.

Obec Broumy je jedna z mála obcí, která své kino stále provozuje. Má digitální techniku a v současné době se v něm promítají převážně filmy pro děti, a to zhruba jednou měsíčně. Kino navštěvovalo málo lidí díky systému distribuce filmů. Obec ho ale nechtěla uzavřít. Proto se zaměřila na promítání pro děti.



Broumské kino přežívá díky škole a školce, které ho pravidelně navštěvuje. „Částka, kterou do jeho provozu investujeme z obecního rozpočtu, je bez režie na topení a elektrickou energii do deseti tisíc korun. Kdyby na představení ale nechodila školka se školou, byl by prodělek mnohonásobně vyšší," upozornil starosta Broum.

V Hudlicích prodalo vedení obce místní kino krátce po revoluci. „Získala ho firma, která vyráběla modely letadýlek. Od té doby už majitele změnilo několikrát. Nyní budova kina, která se kdysi stavěla v akci Z, slouží z části k bydlení a z části k podnikání," poznamenal k obecnímu kinu starosta Hudlic Pavel Hubený.



Legendární kino v křivoklátské sokolovně skončilo s promítáním ve druhé polovině devadesátých let minulého století. Tak jako i mnoho jiných kin na rakovnickém okrese. Pamětnice Eliška Třísková zavzpomínala na kino s nostalgií: „Filmy promítala rodina, která zde byla v pronájmu."



Kromě Rakovníka si několik filmových představení do roka mohou filmový fanoušci užít také v Kulturním domě v Jesenici. To se ale neobejde bez velké dotace od města. „Vstupné pokryje chod kina z padesáti procent. Zbytek musí doplatit město," vysvětlil starosta Jesenice Jan Polák.

V obcích na Příbramsku, ale i v mnoha menších městech, byla kina zrušena už dávno. S menšími či většími obtížemi, co se týče financování, zůstala zachována kina ve větších městech. Například v Příbrami se dočkali promítání ve 3D teprve vloni ke konci roku.



Kladenské kino Hutník je soukromá aktivita bratrů Volfových. Nabízí filmové novinky ve 2D i 3D. „Připravujeme novou technologii, laserový projektor pro 2D i 3D. Plátno bude mít rozlišení 4K. Je to otázkou několika týdnů. Budeme jedni z prvních ve střední Evropě," říká spolumajitel kina Vojtěch Volf.