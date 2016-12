Malého Ježíška si zahrál Štěpánek

Otročiněves – Jesličky s Ježíškem a živý betlém přilákaly do Otročiněvsi o vánočních svátcích stovky lidí.

Letos si už v osmnácté svaté Trojici v pořadí zahráli rodiče malého Štěpánka Božky, který zpodobnil Ježíška.



„Když byl v naší obci živý betlém poprvé, tak mi byly čtyři roky. V roce 2000 si při jeho druhém ročníku zahrál Ježíška můj bratr," uvedla Štěpánkova maminka Markéta Černá.



Jak dále uvedla, na živý betlém v Otročiněvsi má mnoho vzpomínek. „Jako malá jsem v něm také tancovala. Nikdy mě nenapadlo, že si v něm někdy v budoucnu zahraji se svou rodinou svatou Trojici," poznamenala Markéta Černá s tím, že když za ní pořadatelé živého betléma přišli, aby si v něm její syn zahrál Ježíška, tak to nejprve okamžitě odmítla.



„Řekla jsem ne. Bála jsem se, že mi syn v jesličkách nevydrží. Doma mi už nechce v klidu ležet ani v postýlce. Tak jsem si neuměla představit, jak by to zvládl tady. Synovi je už deset měsíců," konstatovala Ježíškova maminka.