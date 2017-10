Města letos investují do modernizace škol desítky milionů

Berounsko – Města a obce berounského regionu investovala v letošním roce do modernizace a rozšíření základních a mateřských škol už desítky milionů korun a další je ještě čekají. V Berouně patří k nejzásadnějším investicím rekonstrukce Mateřské školy Pod Homolkou, která si vyžádala 5,2 milionu korun. „Firma, která vyhrála výběrové řízení kompletně vyměnila ve čtyřech třídách rozvody vody, odpadu, topení a elektřiny včetně svítidel,“ uvedl starosta Berouna Ivan Kůs.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Kucej

Další stavební úpravy tuto mateřskou školu čekají i v příštím roce, kdy zároveň oslaví 50 let své existence. Město připravuje zateplení celého objektu a . „V rámci 2. etapy rekonstrukce by bylo ideální řešit i rozšíření její kapacity,“ poznamenal místostarosta Berouna Michal Mišina.

Stavební práce se letos nevyhnuly ani Mateřské škole Vrchlického na Závodí, kde se v průběhu září dokončovala přístavba budovy za zhruba 1,3 milionu korun. Nový prostor využijí pedagogové jako zázemí, které dosud postrádali.

V Mateřské škole Sluníčko nechalo vedení města Berouna vyměnit topení včetně rozvodů. Tato akce nebyla nijak rozsáhlá a z městského rozpočtu si vyžádala částku, která nepřesáhla 250 tisíc korun. V další etapě se v této mateřské škole vymění kotle. Na tuto etapu se zpracovává projektová dokumentace. Beroun ale nezapomíná ani na školáky. V Základní škole na Wagnerově náměstí město nechalo vyměnila část oken. I tato investice odčerpala z městského rozpočtu zatím částku do 250 tisíc korun. Výměna zbývajících oken by se měla realizovat ještě letos.

Zkrátka nepřišla ani 2. základní a mateřská škola v Preislerově ulici, kde mají letos nainstalované nové přívody nízkého napětí pro podružné rozvaděče ve všech pavilonech a školáci získají i nové veřejné osvětlení v areálu školy. Celkové náklady se pohybují kolem 750 tisíc korun.

Do modernizace a rozšíření základních a mateřských škol investovalo v letošním roce desítky milionů i město Králův Dvůr. „V Základní škole v Počaplech jsme investovali do rekonstrukce kotelny dva miliony korun a necelý milion na první etapu výměny oken. U této budovy je situace poněkud komplikovanější, protože se jedná o kulturní památku. Zatím se nám s národním památkovým ústavem podařilo dojednat výměnu oken pouze u tří tříd,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil. Výměna oken je naplánována na přelom září a října. „Výuku práce nenaruší,“ poznamenal Petr Vychodil s tím, že v přidružené mateřské škole město rozšířilo venkovní dětské hřiště o nové atrakce.

V Základní a mateřské škole v Jungmanově ulici vedení Králova Dvora investovalo zhruba dva miliony do rozšíření kuchyně a jídelny. „Dalších šest milionů nás stojí zateplení tělocvičny a tři miliony investujeme do právě realizované rekonstrukce střechy stávající školní budovy,“ vypočítal starosta Králova Dvora zásadní investice do modernizace králodvorské základní školy s tím, že kolem půl milionu chce město ještě investovat do rozšíření příjezdové komunikace za školní budovu.

Nejvýraznější a největší investicí nejen letošního roku, ale vůbec v historii města, je výstavba nového školního pavilonu této školy za 130 milionů korun. Ten měl být podle plánu otevřen až v příštím roce, město už ale připravuje jeho kolaudaci. „Nový pavilon budeme kolaudovat už na konci října a ještě v letošním roce ho otevřeme,“ upozornil Petr Vychodil.