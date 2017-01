Město pokračuje v obnově lesoparku

Zdice – Představitelé Zdic už znají jméno firmy, která zrealizuje IV. etapu obnovy Lesoparku Knihov.

Komise z výběrového řízení, které se uskutečnilo obálkovou metodou, vybrala firmu s nejnižší cenovou nabídku. Jednalo se již o druhé kolo výběrového řízení.

Zakázka na IV. etapu byla přidělena firmě, která ji provede za 1 795 256 korun. Tato finanční částka je bez daně z přidané hodnoty.



Firma byla vybrána až v druhém výběrovém řízení. Do prvního se nikdo s nabídkou nepřihlásil.



V rámci čtvrté etapy by se měli návštěvníci lesoparku dočkat lanovky i skluzavky u hřiště. Výstavba rozhledny, kterou má financovat Středočeský kraj, byla prozatím odsunuta.

„Lesopark Knihov ráda navštěvuji s dětmi. V zimě to v parku není ono, ale v v létě je v něm velmi příjemně. Těším se, co v něm zase naše město letos vylepší," poznamenala ke Knihovu Karla Prošková.



Obnova Lesoparku Knihov trvá už několik let. Představitelům města se na ni podařilo získat několik dotací. V rámci druhé etapy, která stála téměř šest milionů korun, se postavila lávka, chodník podél lesoparku a uskutečnil se výřez starých stromů a výsadba nových dřevin. V lesoparku je několik odpočinkových míst, u kterých jsou odpadkové koše.