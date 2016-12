Město řeší problém, kapacita školek už zase nestačí

Králův Dvůr – Nedostatek míst v mateřských školách trápí už několik let nejednu obec berounského regionu. Novou mateřskou školu postavili představitelé Zdic, budují ji i v Novém Jáchymově.

ilustrační fotoFoto: Archiv VLP

„Já jsem se musela přihlásit k trvalému pobytu k rodičům do Berouna. Jinak bych pro dceru místo v mateřské škole nedostala," upozornila Kamila Sokolová.

V některých obcích zastupitelé vyřešili problém tím, že rozšířili mateřinky alespoň o třídu.



V Králově Dvoře město vybudovalo novou mateřskou školu před necelými třemi roky, a i s tou už začíná být míst pro předškoláky málo.



„Hrozí nám, že v roce 2018 už nebude kapacita současných našich mateřských školek náporu dětí do mateřských škol stačit. Během několika uplynulých let jsme v Králově Dvoře vybudovali ve školkách dva nové pavilony. Tehdy jsem si myslel, že máme na delší dobu vyhráno a můžeme investovat do rozšíření základních škol. Bohužel tomu tak ale není," uvedl k problému starosta Králova Dvora Petr Vychodil.



Představitelé města měli pro vyřešení problému s nedostatkem míst ve školkách několik variant. Nakonec vyhrála ta nejlevnější.



„Město si vzalo od Středočeského kraje do bezplatného a dlouhodobého pronájmu budovu bývalé speciální školy v Počaplech. V ní vybudujeme během příštího roku a půl několik nových tříd. Projekt rozdělíme do dvou etap. V první etapě zde vzniknou dvě nové třídy celkem pro 32 dětí. V rámci druhé etapy vzniknou také dvě třídy ale celkem pro 36 dětí" vysvětlil starosta Králova Dvora.



Rekonstrukce budovy bývalé zvláštní školy si vyžádá náklady zhruba kolem deseti až dvanácti milionů korun. Město se na tuto investiční akci pokusí získat dotaci.