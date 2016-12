Město vybudovalo hřiště pro posilování vlastní vahou

Králův Dvůr – Město Králův Dvůr má další nové sportoviště. Po loňské realizaci velkého multifunkčního hřiště v sousedství Základní školy Králův Dvůr představitelé města investovali finanční prostředky do výstavby speciálního sportoviště.

Workoutové hřiště v Králově Dvoře.Foto: Foto: archiv města



„Jedná se o workoutové hřiště, které jsme začali stavět v listopadu. Vzniklo na dosud nevyužívaném pozemku u vchodu na fotbalový stadion," uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Obyvatelé Králova Dvora budou moci workoutové hřiště využívat zdarma. Vstup zdarma mají i na multifunkční sportoviště.



„Králodvorská radnice razí heslo "Kdo si hraje, nezlobí! Naším přesvědčením je jít s dobou a moderními trendy. Z tohoto důvodu chceme obyvatelům našeho města nabídnout i tento nezvyklý typ sportoviště," upozornil Petr Vychodil.



A co si mohou lidé pod slovem workoutové hřiště představit? „Jedná se o hřiště, které je určeno pro posilování s vlastní vahou. Tedy kalistenika. Věřím, že tento druh posilování lidi zaujme," vysvětlil starosta.



Kalistenika nás provází celý život, ačkoliv to na první pohled nevypadá. Již ve škole se každý na hodině tělocviku setkal s kliky, sedy-lehy a shyby.



„Základní cvičení pro většinu sportovních odvětví se také skládá ze silové přípravy. Progresivní kalistenika nám umožňuje posilovat všechny svalové partie bez nutnosti návštěv posiloven a dalších sportovních zařízení. Je to cvičení zdarma a pro všechny. Zlepšíte si svojí sílu, vyrýsujete svaly, zlepšíte klouby a vazy, celkově zesílíte," upozornil starosta Králova Dvora.

Na workoutovém hřišti mohou cvičit začátečníci, pokročilí, staří, mladí i handicapovaní lidé.