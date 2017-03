Mezinárodní cyklotrasu odklonili z frekventované silnice

Hořovice - Město Hořovice protíná mezinárodní cyklotrasa Praha – Plzeň – Nürnberg. Původně vedla po silnici ve směru Komárov – Hořovice – Lochovice.

Cyklostezka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Leona Paroulková

„Tato komunikace je z hlediska dopravy velmi frekventovaná a jízda na kole po této silnici je vzhledem k projíždějícím kamionům nebezpečná," konstatoval za odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice David Grunt. „V souvislosti s vybudovanou cyklostezkou ze Západního sídliště do Oseka vznikla možnost, aby zmíněná mezinárodní cyklotrasa byla odvedená z frekventované silnice, a to v trase nové cyklostezky s napojením na silnici ve směru Lochovice," popsal David Grunt.

Také čtěte: Prasata způsobují škody na majetku

Mezinárodní cyklotrasa v obci Osek odbočuje na cyklostezku ve směru do Hořovic, zde pokračuje přes autobusové nádraží, ulicí Vrchlického přes Vísecké náměstí a ulicí Lipovou na silnici ve směru Lochovice – Praha. Tam je možné se napojit na cyklostezku ve Zdicích a pokračovat dále do Prahy nebo i přes ni, například podél Vltavy až do Mělníku.

V rámci tohoto projektu, který připravil Klub českých turistů, vznikla cyklotrasa, která souvisí s nově vyhlášeným CHKO Brdy. Vede z ulice Příbramská přes lesopark Dražovka a napojuje se na silnici ve směru Podluhy.

Nepřehlédněte: Peníze pro kulturu: více než dvě stě tisíc půjde na cyklus kulturních pořadů

Projekt podpořila dotace Středočeského kraj ve výši sto tisíc korun, podíl města Hořoivce je necelých dvacet tisíc korun. Jeho součástí jsou i velkoformátové mapy. Kromě cyklotras jsou zde vyznačené i významné památky a zajímavosti z okolí. Cyklisté se tak dozvědí, jakým směrem se nachází hrad Točník nebo Padrťské rybníky.