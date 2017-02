Mikroregion se přidává k akci Daruješ, miluješ

Hořovice – Zástupci hořovické transfuzní stanice se snaží svým dárcům zpestřit jejich návštěvy pravidelnými akcemi.

Transfuzní stanice Nemocnice HořoviceFoto: DENÍK/Radka Kočová

Jednou z nich je ta s názvem Daruješ, miluješ. I letos se koná 14. února a připojit se k ním může každý. Učiní tak například zástupci Mikroregionu Hořovicko, kteří se na transfuzní oddělení chystaní na svátek sv. Valentýna v době od 6 do 8.15 hodin. Dárcem krve se může stát zájemce ve věku od 18 do 60 let. Pro darování musí být zdravý. Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník přímo na transfúzním oddělení. Přidáte se také?