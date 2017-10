Mladí dobrovolníci udělají něco pro okolí i pro druhé. A poteče krev!

Beroun – Podepsat vlastní krví závazek, že chtějí pomáhat, by mohli gymnazisté z Berouna. Právě o jejich krev se totiž jedná. Doslova.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Dvaadvacet studentů 3. a 4. ročníků se vypraví do transfuzní stanice hořovické nemocnice v roli dárců. Již tradičně; letos to bude po deváté. V minulých letech si studenti během roku zašli nechat pustit žilou až třikrát. Plnoletí studenti Gymnázia Joachima Barranda se tak vydají na již 24. odběr. A když to bude pod vedením vyučující Marie Štěpničkové, která učí nejenom biologii a informatiku, ale i matematiku, jistě by to snadno vynásobili a sečetli: škola se již může pochlubit více než dvěma hektolitry darované krve.

Nejedná se tedy o ojedinělou akci – nyní se však berounští studenti postaví po bok více než 30 tisíc dobrovolníků, kteří přijali za svou výzvu České rady dětí a mládeže: během 72 hodin počínaje čtvrtkem udělat něco dobrého. Užitečného. Prospěšného druhým, přírodě nebo pro zvelebení svého okolí.

Ohlasem na již šestý ročník výzvy pomáhat tam, kde to mladí lidé mají rádi, se staly plány na více než 550 rozmanitých akcí. „Jsou mezi nimi například úklidy lesů, parků, dětských hřišť a školních pozemků, výsadby stromů a keřů – nebo třeba sběr lesních plodů pro zvěř. Úklidové akce proběhnou na mnoha hradech,“ připomněla za organizátory Soňa Polak. Ne všude ovšem budou potřeba rukavice, pytle, hrábě, lopaty či kolečka. „Někde si dobrovolníci naplánovali sociální projekty jako návštěvu seniorů, pomoc dětem s postižením nebo výpomoc v útulcích pro zvířata,“ poznamenala. Oceňuje, že se daří zapojit množství mladých lidí, přivést je k dobrovolné práci i vzájemné spolupráci – a současně ukázat, že když se do toho pustí, mohou mladí změnit věci, které se jim nelíbí. „Ale také podpořit vztahy v místních komunitách a nacházet zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času,“ připomněla Polak.

Své ruce i svůj čas dávají podle jejích slov k dispozici hlavně školní třídy – není ale málo ani mladých členů různých spolků. Z pohledu statistiky vítězí touhy pomáhat přírodě: v 63 procentech. Udělat něco pro své okolí je posláním 21 procent záměrů – a pomoc lidem představuje 16 procent. Vedoucí kampaně Jiří Gurecký je přesvědčen, že nápad na 72 hodin dobrých úmyslů, od čtvrtečního poledne do neděle, oslovuje tím, že nadšencům umožňuje, aby se doopravdy nadchli. Naplno a po svém. „Děláte jen to, co si sami vymyslíte a na co máte síly. To je pro mladé lidi lákavé,“ poznamenal Gurecký. Aktivitu se pak jeho tým snaží podpořit: dodá pytle a rukavice pro úklid, ale nachystal třeba i čtyři stovky stromků k vysazení…

Za pravdu jejich slovům dává už letmý pohled do termínového kalendáře. V Braškově u Kladna budou mladí hasiči uklízet odpadky a kameny v místě, kde vznikne nové hasičské hřiště. V Rynholci na Rakovnicku se mladí hasiči zase pustí do úklidu lokalit v okolí tvrze Sobín a pod Starým zámkem. S údržbou dětského hřiště budou pomáhat žáci 7. C z Mníšku pod Brdy. Tamější 8. A se dá do mulčování stromů na náměstí. Další školáci budou v Mníšku uklízet školní zahradu i školní hřiště. Rovněž v Mníšku také školáci ve starém sadu posbírají jablka, která budou následně odvezena do zookoutku.

U Libušína na Kladensku se gymnazisté vypraví zušlechtit okolí hradiště, kde je čeká vyhrabávání stařiny, prořezávání podrostu či odplevelení hřbitova. Ne vždy se ale akce koná pod hlavičkou školy. Třeba v Příbrami se osm nadšenců chystá o víkendu vyrazit na Šibeniční vrch, kam lidé chodí venčit psy nebo jen tak za oddychem – a už je načase posbírat poházené odpadky a také spálit náletové křoviny, které někdo sice prořezal, ale nechal ležet. V Kralupech nad Vltavou zase členy turistického oddílu mládeže láká les u jejich základny na břehu řeky, který přímo volá po údržbě, aby byl zase pěkným prostředím pro rekreaci a třeba i pro sportování.

Z poněkud jiného soudku jsou pak záměry dobrovolné studentské skupiny DOORS při Obchodní akademii v Neveklově na Benešovsku. Chystá toho spoustu: sbírku pro votickou stanici ohrožených zvířat, představení své školy veřejnosti s příležitostí ověřit si znalosti – a mezi plány nechybí ani návštěva domova seniorů s partičkou karet či posezením nad herním plánem Člověče, nezlob se.

Víc aktivit naráz chystají také třeba dobrovolníci mladoboleslavského Domu dětí a mládeže Na Výstavišti a členové místního mládežnického parlamentu. V neděli dopoledne se vydají s programem do domova seniorů – a odpoledne vyrazí na úklid města. Pro seniory z domova v Březnici na Příbramsku zase školní parlament chystá výtvarné dopoledne, jehož zásluhou se podzim stane ještě barevnější: kmeny stromů doplní velké čtvrtky vyzdobené různými technikami. Nápadům se tedy meze nekladou – a ne vždy se aktivita musí soustředit jen na odpadky.